  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Başkan Erdoğan'dan anlamlı mesaj
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan anlamlı mesaj

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 22:12:00 -
Başkan Erdoğan'dan anlamlı mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Akdeniz'in incisi, Torosların yoldaşı, Türkiye'nin özeti Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı vesilesiyle Mersinli tüm kardeşlerime en kalbi selam ve tebriklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay