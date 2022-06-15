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Ekonomi Başkan Erdoğan'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin flaş açıklama: Fiyatların düşmesi...
Ekonomi

Başkan Erdoğan'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin flaş açıklama: Fiyatların düşmesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akaryakıt fiyatlarına gelen peş peşe zamların ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 13:33:00 -
Başkan Erdoğan'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin flaş açıklama: Fiyatların düşmesi...

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, dolar kuru ve petrol fiyatlarından kaynaklı artan akaryakıt zamlarına ilişkin konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Enerjideki dışa bağımlılığı azaltmak için çaba içindeyiz. Karadeniz'deki doğalgazı sisteme bağlamak için çalışıyoruz. Petrol fiyatlarındaki yükselmeye bağlı olarak pompa fiyatlarındaki rakamlar rahatsız edici düzeydedir. Keşke her yerden petrol fışkırıyor olsa da bu durumun önüne geçebilsek. Petrol fiyatlarının bugünkü seviyesinin hiçbir ülke tarafından sürdürülebilir olmadığı açıktır. Bu fiyatların normal fiyatlara gerilemesiyle, pompa fiyatlarının düşmesini bekliyoruz.

 

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Yorumlar

Vehbi

Keşke her yerden petrol çıksa ülkeyi bende yönetirim.

Laf Konuştu Bal Kabağı

Brent 123 dolarken mazot 10 liraydı, bugün brent 120 dolar. Bu adama inananın,......
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