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Başkan Erdoğan'dan AK Partililere kritik MHP uyarısı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Partililere MHP hakkındaki söylemleri konusunda dikkatli olmaları ve sert söylemler kullanmama konusunda uyardığı öğrenildi.

28 Ekim 2018 Pazar 10:37
Başkan Erdoğan'dan AK Partililere kritik MHP uyarısı!

Türkiye Gazetesi'nden Damla Peker'in haberine göre Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın basına kapalı bölümünde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yerel seçimlerde ittifak yapmama kararı alınmasına rağmen MHP ile milli meselelerde Cumhur İttifakının devam ettiğinin altını çizerek; ayrı fikir ve düşünceler olsa da ulusal meselelerde devletin bekası adına milli birliğin varlığına dikkat edilmesi gerektiğini belirttiği öğrenildi.

“Garip” davranışlardan kaçının

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, toplantıya katılan il başkanlarından, kadın adaylara karşı tavırlarına son derece dikkat etmelerini istedi. Erdoğan’ın “Kadın adaylara karşı teşkilat garip davranışlar içine girmesin. Seçimlere kadın adaylara ehemmiyet verilecek. Kadın adaylara daha çok yer verin. Onlara öncelik tanıyın” dediği belirtildi. Ekonomide yaşanan son gelişmelerle ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın piyasalarda yaşanan bazı sıkıntılar olduğunu vurgulayarak, “Ekonomik mücadelemiz devam ediyor ve devam edecek. Az sabır” dediği öğrenildi.

Üyeleri toplayacak

Öte yandan, aralıklarla il ve ilçe başkanlarıyla Genel Merkezde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kasım ayının ilk haftası bu defa belediye meclis üyelerini toplayarak seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulunacağı bildirildi.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 10:37
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. MHP
  3. AK Parti
  4. ekonomi

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