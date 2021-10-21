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Siyaset Başkan Erdoğan'dan Afrika mesajı: Amacımız birlikte kazanmak
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Afrika mesajı: Amacımız birlikte kazanmak

Afrika ziyareti sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Bizim amacımız Afrika ile birlikte kazanmak, birlikte kalkınmak, birlikte büyümek, birlikte yol yürümektir" ifadelerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 21:10:00 - 2021-10-21 21:11:59
Başkan Erdoğan'dan Afrika mesajı: Amacımız birlikte kazanmak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, amaçlarının Afrika ile birlikte kazanmak, kalkınmak, büyümek ve yol yürümek olduğunu kaydetti. Erdoğan, Twitter hesabından, Afrika ülkelerini kapsayan ziyareti sonrası kıta ülkeleriyle ilişkilere dikkati çeken paylaşımda bulundu.

İnfografiğe de yer verdiği paylaşımında Erdoğan, "Bizim amacımız Afrika ile birlikte kazanmak, birlikte kalkınmak, birlikte büyümek, birlikte yol yürümektir" ifadesini kullandı.

İnfografikte, 45 Afrika ülkesiyle iş konseyi oluşturulduğu, kıtaya 6 milyar dolarlık doğrudan yatırımda bulunulduğu, Afrika ülkelerine 8,7 milyar dolarlık kalkınma yardımı sağlandığı bilgisi verildi.

Türk Hava Yollarının Afrika'da 33 ülkede 41 noktaya sefer düzenlediği aktarılan paylaşımda, Afrika'ya en fazla demir-çelik, makine, motorlu taşıtlar ihraç edildiği, altın, mineral yakıt ve yağlar ile plastikler ithal edildiği kaydedildi.

Öte yandan, Afrika ülkeleriyle ahdi alt yapının güçlendirilmesi için bugüne kadar 48 ülkeyle ticari ve ekonomik iş birliği anlaşması, 32 ülkeyle yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması, 16 ülkeyle de çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması imzalandığı belirtildi.

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