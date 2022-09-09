Başkan Erdoğan'dan ABD'ye F-16 resti! 'Bizi farklı yollara sevk etmesin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı soruları cevapladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Batı'nın, DEAŞ'la ilgili sağlıklı mücadelesi olmadı. Sadece lafını yapıyorlar. Yargının kararını bekliyoruz. Kararlılığımız sınır içi ve sınır dışında devam ediyor.

'Biden'la bu konuyu görüşeceğim'

Mühimmat ve eğitim noktasında ciddi destek veriyorlar. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Başkan'la görüşme fırsatı bulursak, bu konuyu kendileriyle görüşeceğim.

Kraliçe Elizabeth'in vefatı

Taziye mesajımı sosyal medyadan gönderdim. Bizim de programlar vesaire var. Eğer programlar elverirse merasime katılmayı düşünüyorum.

Madrid'de Sayın Biden'la yaptığımız görüşmede elinden gelen her türlü desteği vereceğini söyledi. F-16'lar konusunda olumlu yaklaşımda bulundu. Cumhuriyetçiler destek vermiyor gibi de bir imada bulundu. Sonra Dışişleri Bakanım ile Cumhuriyetçilerden yetkili bir zatla Bulgaristan'da görüşme yapıldı. Cumhuriyetçilerin bu konuda desteğini istediklerini kendilerine ifade ettiler. Onlar da 'Cumhuriyetçiler olarak gerekli olan desteği verebileceklerini' söylediler. Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin. Dünyada savaş uçaklarını satan ülke sadece Amerika değil. İngiltere, Fransa, Rusya satıyor. Her yerden almak mümkün. Bunun için de bize sinyal çakanlar var.