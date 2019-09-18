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Başkan Erdoğan'dan 'AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci' genelgesi

Başkan Erdoğan, "AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci"ne ilişkin genelge yayımladı.

18 Eylül 2019 Çarşamba 09:48
Başkan Erdoğan'dan 'AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci' genelgesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Birliği(AB) ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci"ne ilişkin kriterlerin karşılanmasına yönelik çalışmalara hız verilmesine yönelik genelge yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, Türkiye ile AB arasında 16 Aralık 2013 tarihinde imzalanan Geri Kabul Anlaşması ile eş zamanlı olarak başlatılan Vize Serbestisi Diyaloğu süreci çerçevesinde AB tarafı ile yapılan görüşmelerin Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı eşgüdümünde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütüldüğü hatırlatıldı.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalara hız verilmesi ve teyit edilen kriterlere yönelik çalışmaların sürekliliğinin sağlanması gerektiği vurgulanan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımız için vize serbestisinin önümüzdeki süreçte tamamlanmasını teminen Vize Serbestisi Yol Haritası'nda kayıtlı kriterlerin karşılanmasına yönelik çalışmalara hız verilmesi ve Avrupa Komisyonu tarafından karşılandığı teyit edilen kriterlere yönelik çalışmaların sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede, bugüne kadar özverili çalışmalarıyla Vize Serbestisi Diyaloğu'nun başlatılmasında ve olumlu şekilde ilerletilmesinde kayda değer katkılar sunan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir."

Müzakere sürecinde kurumlar arasında işbirliğinin önemi

Vize Serbestisi Diyaloğu süreci çerçevesinde, AB ile yürütülecek müzakerelerin Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı eşgüdümünde gerçekleştirileceği belirtilen genelgede, bu sürecin özellikle Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının katkılarıyla, kurumlar arasında işbirliği, dayanışma ve süreklilik içerisinde yürütülmesinin önem taşıdığı vurgulandı.

Genelgede 2015/18 sayılı genelgenin de yürürlükten kaldırıldığı bildirildi.

 

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 09:48
  1. TSK
  2. FETÖ
  3. Anadolu Ajansı
  4. AB
  5. Avrupa Birliği
  6. Vize serbestisi
  7. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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