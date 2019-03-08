Başkan Erdoğan'dan 8 Mart mesajı: Kadınlara haksızlık yapılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da "Aynı Gök Kubbe Altında Gönül Dilimiz Türkiye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması"nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Dili, ırkı nedeniyle nasıl insanları tasnif edemezsek, cinsiyetine göre de ayıramayız.

Kadınlara yapılan adaletsizlikler kimi zaman din ya da kültür kılıfına büründürülüyor.

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de kadınlara haksızlık yapılmıştır.

Kimi zaman en yakınımzdakilere karşı karşıya gelme pahasına hep kadınların tarafında yer aldık.

" Bizim 4.5 milyon kadın üyemiz var"

Anadolu kadını bu topraklar gibi çilekeştir, kurucudur, yapıcıdır.

Hayatta ne varsa bir tarafında erkek bir tarafında da kadın vardır.

15 Temmuz gecesi darbecilerin karşısına dikilen kadınlarımızı ömrümüz boyunca şükranla yad edeceğiz.

AK Parti'nin kadın kollarında bizim 4.5 milyon kadın üyemiz var.

Son seçimde Meclis'te kadın temsili 104 milletvekili oldu.

"Rızık Allah'tandır"

Bazıları benim en az 3 çocuk tavsiyemi özel hayata müdahale gibi göstermek için çırpınıyor. Ben bu tavsiyemle aile yapısının ayakta tutmanın mücadelesini veriyorum.

Türkiye'nin imkanları daha çok nüfusu barındırmaya yeter, kimse daha çok çocuk yapmaktan çekinmesin. Rızık Allah'tandır.

4 çocuğum olduğu için şükrediyorum, keşke daha çok olsaydı.