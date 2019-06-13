Başkan Erdoğan'dan 6 maddelik kritik açıklama!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde kişisel sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.13 Haziran 2019 Perşembe 11:10
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde kişisel sosyal medya hesabından kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Gerilim siyasetine asla tevessül etmeyecek; demokrasiden, milli iradenin üstünlüğünden taviz vermeden bu uzun ve ince yolu kat edeceğiz" diyerek altı maddelik bir açıklama paylaştı.
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