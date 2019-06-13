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Başkan Erdoğan'dan 6 maddelik kritik açıklama!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde kişisel sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

13 Haziran 2019 Perşembe 11:10
Başkan Erdoğan'dan 6 maddelik kritik açıklama!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde kişisel sosyal medya hesabından kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Gerilim siyasetine asla tevessül etmeyecek; demokrasiden, milli iradenin üstünlüğünden taviz vermeden bu uzun ve ince yolu kat edeceğiz" diyerek altı maddelik bir açıklama paylaştı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:10
  1. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  2. 23 Haziran
  3. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  4. seçim
  5. S-400

YORUM YAZ

  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 15 dk önce
    ALLAHCC YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN
  • AbdullahAbdullah22 dk önce
    Muhaliflere hergün FETÖcü, PKKlı, DAEŞçi, hain, ateist, gevur, kafir diyecek senin adamların, sonra gerilim istemiyorum diyeceksin. Komik.

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