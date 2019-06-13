Başkan Erdoğan'dan 6 maddelik kritik açıklama! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde kişisel sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde kişisel sosyal medya hesabından kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Gerilim siyasetine asla tevessül etmeyecek; demokrasiden, milli iradenin üstünlüğünden taviz vermeden bu uzun ve ince yolu kat edeceğiz" diyerek altı maddelik bir açıklama paylaştı.

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