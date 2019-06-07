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Başkan Erdoğan'dan 23 Haziran uyarısı: İstanbul'a dönüşler çok önemli

Cuma namazı sonrası konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbulluların seçim için dönüşü çok önemli. Onların dönüşüyle inanıyorum ki en az kayıpla sandıklarda seçmenimiz görevini yerine getirecektir" dedi.

07 Haziran 2019 Cuma 13:58
Başkan Erdoğan'dan 23 Haziran uyarısı: İstanbul'a dönüşler çok önemli

İstanbul'da konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbulluların seçim için dönüşü çok önemli. Onların dönüşüyle inanıyorum ki en az kayıpla sandıklarda seçmenimiz görevini yerine getirecektir" şeklinde konuştu.

Erdoğan açıklamasında Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili "Bölgenin bir defa çıkacak olan tüm petrol noktasında olabilir, başka olabilir bunun hepsinden Güney Kıbrıs'ın nasıl hakkı varsa Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın hakkı var. Bu hakkı da biz ilgisi alakası olmayanlara yedirmeyiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Parti teşkilatımızın yapmakta olduğu çalışmalar var. İstanbul dışına çıkmış olan vatandaşlarımızın tabi bu seçim için geri dönüşleri çok ama çok önemli. Zira bu demokratik görevlerini tüm İstanbullu hemşerilerimin hakkıyla yerine getirmelerini bekliyoruz.

Özellikle şu anda milletvekili arkadaşlarımız, İstanbul dışındaki arkadaşlarımız yoğun bir şekilde bayram süreci içerisinde ve şu an o illerdeler. İllerden tüm, bu tür vatandaşlarımızı tekrar İstanbul'a dönmeleri noktasında onlarla hemhal oluyorlar.

En az kayıpla inanıyorum ki sandıklarda seçmenimiz görevini yerine getirecektir.

Sandığa gitmeyen seçmen

İnşallah onu sıfıra yakın noktaya getirmek çok önemli.

Doğu Akdeniz resti

Bizler şu anda münhasır ekonomik bölgelerde biz özellikle Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimin, Türk soydaşlarımızın haklarını sonuna kadar korumakta kararlıyız. Onun için de şu anda yeni aldığımız sondaj gemileri olsun, arama noktasındaki gemilerimiz olsun bunlar da bölgeye intikal ediyorlar. Onların da çalışmaları var.

Onların korumaları noktasında bütün yine silahlı kuvvetlerimiz, hepsi bölgedeler. Ve bölgenin bir defa çıkacak olan tüm petrol noktasında olabilir, başka olabilir bunun hepsinden Güney Kıbrıs'ın nasıl hakkı varsa Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın hakkı var. Bu hakkı da biz ilgisi alakası olmayanlara yedirmeyiz.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 13:58
  1. İstanbul
  2. cuman namazı
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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