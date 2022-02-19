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Gündem Başkan Erdoğan'dan "1915 Çanakkale Köprüsü" paylaşımı
Gündem

Başkan Erdoğan'dan "1915 Çanakkale Köprüsü" paylaşımı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından "26 Şubat Cumartesi" günü açılacak olan "1915 Çanakkale Köprüsü" ile ilgili videolu bir paylaşımda bulundu. Erdoğan yaptığı paylaşımda "Şimdiden ülkemizin sembollerinden biri haline gelen bu muhteşem eserin açılışını 26 Şubat Cumartesi günü inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 16:54:00 - 2022-02-19 16:55:26

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat'ta açılışı gerçekleştirilecek 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1915 Çanakkale Köprümüzde çalışan, köprünün inşaatında büyük emeği olan gençlerimizin heyecanını paylaştık bugün. Şimdiden ülkemizin sembollerinden biri haline gelen bu muhteşem eserin açılışını 26 Şubat Cumartesi günü inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, video paylaşımında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun telefonundan işçilere, "Tüm arkadaşlara en kalbi duygularımla selam ve sevgilerimi lütfen iletin. Cumartesi günü nasip olursa inşallah bu muhteşem eserin açılışını gerçekleştireceğiz. Ben başta yüklenici firmalara şahsım, milletim adına en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kalın sağlıcakla" diye seslendiği anlara da yer verdi.

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