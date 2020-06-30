Başkan Erdoğan’a yönelik haddini aşan sözler! Sözde yazar Gökhan Yavuzel ağababalarının kucağından tehdit etti

2015-2016 yıllarında Türk güvenlik güçleri ve terör örgütü PKK arasında yaşanan çatışmalar sırasında başını çektiği, “Barış İçin Edebiyatçılar İnisiyatifi” ile devlete karşı çıkan ve adeta teröristleri savunan sözde yazar Gökhan Yavuzel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında rezil bir video yayınladı.

Geçtiğimiz günlerde yayınlandığı belirnen görüntülerde Yavuzel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve hükümeti tehdit etti.

Yurt dışında sığıntı hayatı yaşayan Yavuzel, kendisinin sosyal medyada tehdit edildiğini öne sürerek, “Siz bizim bedenimizi tehdit ediyorsunuz. Biz sizin ağababalarınızı, tökezlemiş hükümetinizi tehdit ediyoruz. Düşeceksiniz.” dedi.