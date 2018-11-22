Başkan Erdoğan'a küstah yanıt! 'Demirtaş, hemen serbest bırakılmalı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönündeki kararına "bizi bağlamaz" tepkisi Avrupa kulislerinde yankı bulmaya devam ediyor.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Liliane Maury Pasquier, AİHM kararının hızlı bir şekilde uygulanmasını ve Demirtaş'ın serbest bırakılmasını ümit ettiğini belirtti.

Konuya ilişkin Strasbourg'da küstah bir açıklama yayımlayan Maury Pasquier, kararın uygulanmasının "Türkiye'de demokratik kurumların işleyişi ve demokratik bir toplumda parlamenterler ve siyasiler için öngörülmüş yüksek dereceli korumanın yeniden ifadesi bakımından can alıcı öneme sahip olduğunu" dile getirdi.

"Haddi aşan sözler"

Açıklamada, "Genel olarak, parlamenterlerin demokratik görevlerini etkin biçimde yerine getirebilmek için belirli güvencelere ve temel hak ve özgürlüklerinin yüksek düzeyde korunmasına ihtiyaçları vardır. AİHM içtihadı ve Venedik Komisyonu'nun tavsiyeleri bu alanda saygı gösterilmesi gereken standartları ortaya koymuştur. Tutukluluk gibi parlamenterlerin hak ve özgürlüklerine getirilecek meşru olmayan kısıtlamalar parlamenterleri sadece birey olarak etkilemez, aynı zamanda parlamentoların işleyişi ve bir bütün olarak demokrasinin işleyişi açısından tehdit oluşturur" şeklinde haddi aşan ifadelere yer verildi.

Maury Pasquier, bu standartlara ulusal yargı içinde ve Avrupa bütününde saygı duyulduğunu takip etmenin AKPM üyeleri olarak "ödevleri" olduğunu da anımsattı.

Türkiye, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında Avrupa Konseyi üyeliğinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Nisan 2017'de AKPM'nin "denetim sürecine" alınmıştı.

AKPM kaynakları bu denetim süreci kapsamında Demirtaş kararı da dahil olmak üzere AİHM tarafından hükmedilen kararlara saygı ve bu kararların infazının takip edildiğinin altını çiziyor. Türkiye AKPM'de 18 parlamenterle temsil ediliyor.