''Başkan Erdoğan'a hayranım'' deyip açıkladı: Bizi dünyada en iyi Türkiye anlar

Malili kanaat önderi İmam Mahmud Dicko, Mali'deki geçiş döneminde Türkiye'nin olası rolü ve Türkiye'den beklentileri konusunda AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İmam Dicko, Türkiye'yi kardeş bir ülke olarak gördüklerini belirterek iki ülke toplumlarının birçok ortak bileşene sahip olduğunu dile getirdi.

Mali nüfusunun yüzde 98'inin Müslüman olduğunu ve çok eski bir medeniyete ev sahipliği yaptığını söyleyen Dicko, Türkiye'nin de aynı şekilde İslam dünyasında önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

İmam Dicko, "Bugün Türkiye gibi büyük bir ülkeyle yürüttüğümüz ilişkiler bizi rahatlatıyor. Bizi Türkiye'den daha iyi kimsenin anlamayacağını düşünüyoruz zira aynı İslami çizgiyi paylaşıyoruz. Bugün sıkıntı içindeki Mali halkına mevcut koşullarda yardım edebilecek en iyi ülke Türkiye" dedi.

"Erdoğan'ın büyük hayranıyım"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yakından takip ettiğini ve onunla görüşme fırsatı bulduğunu anlatan İmam Dicko, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük hayranıyım... Türkiye'ye gitme şansım oldu ve kendisiyle Başbakanlık yaptığı dönemde tanıştım. Ankara'yı, Konya'yı gördüm. Türkiye çok güzel bir ülke, Türkler büyük bir millet. Hayran kaldım. Hiç yabancılık çekmedim. Minareleri görünce, okunan ezanları duyunca sanki evimde gibi hissettim. Türkiye çok ama çok saygı duyduğumuz bir ülke. Türkiye'nin Mali'de bir rol üstlenebileceğini ve üstlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalbimde özel bir yeri var. Onun duruşunu, ileri görüşlülüğünü, sadece İslam'ı değil bütün kutlu davaları savunmasını seviyorum."

İmam Dicko, Erdoğan'ın uluslararası birçok meselede ara buluculuk rolü üstlendiğine dikkati çekerek Müslüman bir liderin de güncel meseleler konusunda söz sahibi olmasını takdirle karşıladığını dile getirdi.

Müslüman liderlerin insanlığı ilgilendiren her meseleyle ilgili fikir sahibi olması ve bu sorunları ciddiye alması gerektiğine işaret eden İmam Dicko, "Allah'ın bize emanet ettiği dünyaya göz kulak olmakla sorumluyuz. Neden her şeyi başkaları yaparken biz kenara çekilelim" ifadesini kullandı.