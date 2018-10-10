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Başkan Erdoğan'a hakaret eden kişi gözaltında

Samsun'da, sosyal medya üzerinden Başkan Erdoğan'a hakaret eden bir kişi gözaltına alındı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 17:45
Başkan Erdoğan'a hakaret eden kişi gözaltında

Samsun'da sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen 1 şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği tespit edilen A.E.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan A.E., 'devlet büyüklerine hakaret' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 17:45
  1. Samsun
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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