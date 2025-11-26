Başkan Erdoğan’a birebir aynı algı operasyonu! Dün hortumcu Cem Uzan bugün Ekrem İmamoğlu

Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programı hem gündem belirlemeye hem gündemi yorumlamaya devam ediyor.

Fransa'da firari yaşayan hortumcu Cem Uzan ile Türkiye'nin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun birbirinden bir farkının olmadığını ifade eden Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, "Cem Uzan neyse Ekrem İmamoğlu odur" dedi.

Karahasanoğlu'nun ifadeleri şöyle:

Cem Uzan Türkiye'de televizyondan bankaya kadar, çimentodan elektrik dağıtımına kadar nice nice sektörlerde o yolsuzluklarıyla anılan bir isim.

E şimdi Cem Uzan unutuldu. Cem Uzan için ne söylüyorlarsa bakın eski tarihlerde çıkartalım arşivlerden.

Cem Uzan'la ilgili söylediklerinin hemen tamamını şimdi Ekrem İmamoğlu'nun savunmasında kullanıyorlar.

Cem Uzan siyasete atıldığı için Tayyip Erdoğan onu diskalifiye etmek için içeriye atmak istiyor' diye algı yapıyorlardı.