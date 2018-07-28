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Başkan Erdoğan Zambiya'ya gitti

Erdoğan, Güney  Afrika Cumhuriyeti'nde 10'uncu Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS)  Zirvesi kapsamındaki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile TSİ 10:40'ta  Zambiya'nın Başkenti Lusaka'ya gitti.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 11:27
Başkan Erdoğan Zambiya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı'nda  Güney Afrika Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Rob Davies, Türkiye'nin Pretorya  Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret  Bakanı Ruhsar Pekcan, AK PartiDiyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ile MHP Kayseri  Milletvekili İsmail Özdemir de Zambiya'ya gitti.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 11:27
  1. Kayseri
  2. Diyarbakır
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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