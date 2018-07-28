Başkan Erdoğan Zambiya'ya gitti!

Başkan Erdoğan, Johannesburg O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı'nda Güney Afrika Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Rob Davies, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ile MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de Zambiya'ya gitti.