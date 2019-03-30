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Başkan Erdoğan: Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adasına dönüştürülüyor

Güngören'de konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yassıada'nın, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüştürüldüğünü belirterek, "Şöyle 3-5 ay sonra açıyoruz" dedi.

30 Mart 2019 Cumartesi 15:08
Başkan Erdoğan: Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adasına dönüştürülüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Güngören mitinginde konuştu. Yassıada'nın, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüştürüldüğünü belirten Erdoğan, "Şöyle 3-5 ay sonra açıyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Şimdiye kadar sizin emanetinizi yere düşürmedik. Zalimler karşısında eğilmeyecek bükülmeyecek ve meydanları bırakmayacağız. Daha fazla mesai harcayarak milletimizi en güzel hizmetlerle buluşturduk ve buluşturacağız.

Yarın sandıkta bu CHP'ye gereken dersi veriyoruz. Hazırız değil mi? Fazla da zamanımız kalmadı artık saatler var… Bu Haliç'i biz temizledik bay Kemal… Bak İzmir Körfezi'ni neden temizlemiyorsunuz? Çünkü CHP; çöp, çamur, çukur, pislik…

Şimdi değerli kardeşlerim yeni adımlar atıyoruz. Bakırköy İDO Bağcılar Kirazlı metro hattının yapımına devam ediyoruz.

Merter'e bir aktarma merkezi kuracağız. Güngören meydanı ve çevresini kapsayan büyük bir alanda düzenleme yapacağız. İnsanlarımıza bir gençlik merkezi, Millet Bahçesi kazandıracağız.

Buradan tüm Türkiye'ye seslenmek istiyorum

Buradan Tüm Türkiye'ye seslenmek istiyorum. Türkiye yarın yine bir sandık imtihanı yaşayacak. Belediyelerimiz vasıtası ile milletimizin hizmetkârlığına talip olmanın heyecanını yaşıyoruz. Biz milletimize Belediyede kendimizi ispatlayarak ülke yönetimine gelmiş bir kadroyuz.

Kimi yerlerde sadece kendi partimize kimi yerlerde cumhur ittifakı olarak sizlerden destek istiyoruz. Ancak bu seçim tıpkı son 6 yıldaki tüm seçimler gibi belediye başkanlarının seçiminin ötesinde nasıl bir Türkiye istediğimize de karar vereceğiz"

Yassıada'yı demokrasi ve özgürlükler adasına dönüştürüyoruz

Biz böyle kenetlendikçe bunlara su yok. Bak CHP'nin Adalar'da adayı var Bay Kemal İstiklal Marşı okuyor o ise dut yemiş bülbül gibi duruyor. Niye çünkü bunlar HDP'li ama CHP'nin adayı… CHP diyor ki bizim onlarla ilgilimiz yok. Sizin o kapalı kapılar arkasında ne tür anlaşmalar yaptığını biz biliyoruz. Sadece o mu bir de onların yanında İYİ Parti ile Saadet var. Şimdi bu dörtlü mekanizmaya pazartesi günü derslerini veriyor muyuz?

Adalar'daki vatandaşlarıma sesleniyorum. Gelin oradaki Özlem hanım kardeşime sahip çıkın. Çıkın ki Adalar hizmet görsün. Bakın şimdi biz Yassıada'yı muhteşem bir uluslararası toplantıların yapacağı bir alana çeviriyoruz. CHP bundan anlamaz biz şimdi orayı demokrasi ve özgürlükler adasına dönüştürüyoruz.

Yusuf'un hesabını sandıkta sorun

"Adaylarımıza saldırdılar, broşür dağıtan Yusuf'umuza saldırdılar, hakaret ettiler. İşte o Yusufun hesabını da yarın sandıkta sorun."

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 15:08
  1. İzmir
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • altanaltan2 sa önce
    ALLAH AŞKINA PATRON BÖYLE ŞEYLERE PARA HARCAMAYI BIRAK ARTIK BIRAK YATIRIMI TURİZM ŞİRKETİ YAPSIN KARINI DA ALSIN VERGİ VERSİN

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