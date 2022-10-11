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Gündem Başkan Erdoğan yarın Kazakistan'a gidecek!
Gündem

Başkan Erdoğan yarın Kazakistan'a gidecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı ile Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gidecek.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 22:02:00 -
Başkan Erdoğan yarın Kazakistan'a gidecek!

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na riyaset edecek.

İlgili bakanların katılımıyla yarın düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda, Türkiye-Kazakistan münasebetleri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, Geliştirilmiş Stratejik Ortaklığın derinleştirilmesi imkanları ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Erdoğan, 13 Ekim'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın Altıncı Zirvesi'nde ise Devlet ve Hükümet Başkanlarına hitap edecek, çeşitli ikili temaslar gerçekleştirecek.

 

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