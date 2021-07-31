Başkan Erdoğan yangın bölgesinde konuştu: Her türlü zararı karşılayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının devam ettiği Manavgat’ta yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Yangından etkilenen tüm alanlar afet bölgesi oldu. Yangından etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir.

Yanan ve hasar gören evlere ayrıca kira yardımı yapılacak. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak.

Afet bölgesinde vergiler ertelenecek, SGK primleri ertelenecek, esnaf kredi ödemeleri ve faizsiz esnaf kredisi verilecek. Bir ay içerisinde evlerin inşaasına başlanacak ve bir yıl içerisinde tamamlanacak.

Bir ay içinde evlerin inşasına başlanacak. Hedef 1 yıl inde yanan evleri yeniden yapmak. Devletimiz tüm kurum ve imkanlarıyla yangınların söndürülmesi için çalışmaktadır.

5 kişinin hayatını kaybettiği Manavgat'ta ilk tespitlere göre 16 mahalle yangından zarar gördü. 320 büyükbaş, 3 bin küçükbaş, 4 bin kanatlı hayvan telef oldu.

Elektrik sıkıntısı yaşanan 35 köyden, tedbiren kesintisi süren 12'si hariç diğerlerine de elektrik verilmiştir. Su kesintisi olan mahalle sayısı 25'ten 15'e düşürülmüştür. Çadırdan beslenmeye her türlü araç gereç afetzedelerin emrine sunulmuştur.

Yanan alanlar başka amaçla kullanılamaz

Anayasamızın 169. maddesine göre, yanan alanlar başka amaçla da kullanılamaz ve tekrar ağaçlandırılır. Yanan her yeri fazlasıyla tekrar ağaçlandırmak görevimizdir.

"Her türlü zararı karşılayacağız"

Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyecek, her türlü zararlarını karşılayacağız.

Uçak konusundaki sıkıntı

Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi de THK'nın filosunu yenileyememiş olmasıdır.

Yeni teknolojiye sahip amfibi uçaklar, gelişmiş helikopterlerimiz sayesinde yangınla mücadelede filomuzdaki zafiyeti ortadan kaldırmaya çalıştık.

Son üç günde 4 bin personel, 6 uçak, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 9 İHA, 660 arazöz, 65 iş makinesi, 117 itfaiye aracı, 31 ambulans görev yapmıştır.

"Boynumuzun borcudur"

Herkesi Orman teşkilatımızın mücadelesine saygı duymaya davet ediyorum. Her dönemde olduğu gibi bu günde birileri milletin yüreğindeki yangını kendisine meze yapmaya çalışmış durumdadır. Hurda araç gereçler üzerinden yürütülen fitnelere kimse itibar etmemelidir. Lütfen sadece yetkili mercilerin açıklamalarına itibar ediniz.

Öte yandan sabotaj şüphesi bizi de rahatsız ediyor. Bu konuyu da araştırıyoruz. Yangın çıkan yerlerdeki her türlü işaret değerlendirilerek inşallah bu soru işaretleri giderilecektir.

Bu vatanı ateşe verecek kadar ülkemize milletimize ihanet içine girenler varsa onların yakasına yapışıp en ağır şekilde cezalandırılmalarını sağlamak boynumuzun borcudur.

Terör örgütü elebaşlarının geçen yıl ormanları yakma talimatı vermesinin ardından yanan alan büyüklüğü ülkemizde 2 katına çıkmıştır bunu biliyoruz.

Teröristlerin şehirlerimizdeki uzantılarını da silip atmakta kararlıyız. Antalya'ya ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimi tekrarlıyorum.