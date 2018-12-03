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Başkan Erdoğan Venezuela'da

Arjantin'de düzenlenen G20 zirvesinin ardından Paraguay'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Erdoğan, bu ziyaretin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye saati ile 04.40'ta Venezuela’nın başkenti Caracas'a geldi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 07:32
Başkan Erdoğan Venezuela'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Paraguay'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından, özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 04.40'ta Venezuela'nın başkenti Caracas'a geldi.

Başkan Erdoğan'ın, Caracas Simon Bolivar Havalimanı'na gelişinde Venezuela Devlet Başkanı Başyardımcısı Delcy Rodriguez, Venezuela Dışişleri Bakanı Horje Arreaza, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu ve Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho Reyes de hazır bulundu.

Bakanlar da geldi

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Caracas'a geldi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 07:32
  1. Ankara
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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