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Gündem Başkan Erdoğan ve Zelenski arasında kritik görüşme
Gündem

Başkan Erdoğan ve Zelenski arasında kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 18:43:00 -
Başkan Erdoğan ve Zelenski arasında kritik görüşme

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, diplomatik çözüm vizyonunu her koşulda canlı tutmak gerektiğini belirterek, savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Erdoğan ayrıca Bartın’da yaşanan maden patlaması dolayısıyla yayınladığı taziye mesajı için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’ye teşekkür etti.

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