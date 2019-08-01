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Başkan Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:23
Başkan Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün Beştepe'de toplanıyor. YAŞ öncesi üyeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret ediyor.

Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak.

 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci YAŞ toplantısına, şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katılıyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ üyelerine yemek verecek.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:23
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Anıtkabir
  3. Yüksek Askeri Şura
  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  5. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  6. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  7. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  8. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  9. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
  10. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
  11. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar
  12. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal
  13. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz

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