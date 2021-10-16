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Gündem Başkan Erdoğan ve Merkel, Huber Köşkü balkonundan boğazı izledi
Gündem

Başkan Erdoğan ve Merkel, Huber Köşkü balkonundan boğazı izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya emekli Başbakanı Angela Merkel, Huber Köşkü balkonunda boğazı izledi ve gazetecileri selamladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 14:37:00 - 2021-10-16 14:38:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel Huber Köşkü’nde bir araya geldi. Erdoğan ve Merkel, görüşme öncesinde köşkün terasına çıkarak boğazı izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkel’e İstanbul Boğazı ile ilgili bilgiler verdiği görüldü. Gazetecilere ve sahildeki vatandaşlara el sallayan Erdoğan ve Merkel, samimi bir sohbetin ardından tekrar köşke girdi.

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