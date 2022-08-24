Başkan Erdoğan varken… UNESCO’nun ödülü bile adrese teslim
Mültecilere kucak açan Türkiye’ye ve lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verilmeyen ancak Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'e verilen UNESCO Barış Ödülü’ne Uluslararası ilişkiler uzmanı Uluslararası ilişkiler uzmanı Öznur Küçüker Sirene’den tepki geldi.
YENİ AKİT ANKARA
Angela Merkel döneminde Almanya’da ortadan kaybolan mülteci çocukların hesabı sorulmazken UNESCO tarafından Almanya eski Başbakanı Merkel Barış ödülüne layık görüldü. Milyonlarca mülteciye kucak açan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yok sayılması ise tepkilere neden oldu.
Merkel’e verilecek ödüle tepki gösteren Uluslararası ilişkiler uzmanı Öznur Küçüker Sirene sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'e UNESCO Barış Ödülü verilecek. ‘1,2 milyondan fazla mülteciyi kabul etme konusundaki cesur kararı’, jüri üyelerini derinden etkilemiş! Onca mülteciye sahip çıkan, onca insani yardım yapan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yok sayılır” ifadelerini kullandı.