Başkan Erdoğan: Ülkeyi kendi partisini bile yönetemeyen Kılıçdaroğlu'na teslim edeceksiniz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sultangazi'de konuştu. Başkan Erdoğan, ''Bunların tek derdi var. Erdoğan gitsin. Tamam gitsin de ne teklif ediyorsunuz? Ülkeyi kendi partisini bile yönetemeyen Kılıçdaroğlu'na teslim edeceksiniz.'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Karşımızda öyle bir ittifak oluşmuş durumda ki... Bunların amacının belediyeleri yönetmek olmadığı gayet açık.Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok. Ülkemizi bölemeyeceksiniz. Fırat'ın doğusunda eğer çeki düzen vermezlerse gereken dersi vereceğiz.Bunların amacı belediyelerde hizmet etmek değil bizi yıkarak ülke yönetimini ele geçirmek.Ne diyor, şu andaki terör örgütünün başının heykelini dikeceklermiş. Biz sırtımızı YPG'ye, PYD'ye dayadık diyor. Biz de sırtımızı milletimize ve rabbimize dayadık. Bu dörtlü mekanizma. Ne var bunda, CHP. Ne var bunda, sırtını Kandil'e dayayan HDP, ne var bunda sözde İYİ Parti, bir de Saadet.

'Bütün hazırlıklar tamam'

Bunlar oyunu soyadı İmamoğlu olan birisine verecekmiş. Ya sen ne zamandan beri benim Kürt kardeşlerimin oylarına ipotek koydun ya? Kendisi, Sezai Kürt değil bu arada. Güneydoğu'ya bizim götürdüğümüz hizmetten başkasını bu terbiyesizler götürdü mü? Bunlar çukur kazdılar, hendek kazdılar. Bunlar benim Kürt kardeşlerimin istismarını yaptılar. İşte bunlara terör koridorunda, Suriye'nin kuzeyinde, Afrin'de dersi verdik mi, verdik. Şimdi de eğer çeki düzen vermezlerse Fırat'ın doğusunda gereken dersi vereceğiz. Bütün hazırlıklar tamam. Bunların amacı hizmet değil, bizi yıkarak ülkenin yönetimini ele geçirmek.

Bunların tek derdi var. Erdoğan gitsin. Tamam gitsin de ne teklif ediyorsunuz? Ülkeyi kendi partisini bile yönetemeyen kılıçdaroğlu'na teslim edeceksiniz.

Ayrıntılar geliyor...