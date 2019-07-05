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Başkan Erdoğan: Türk ordusu sadece kendisi için değil, mazlumlar için de güçlü olmak zorunda

Milli Savunma Üniversitesi'nin Mezuniyet Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türk ordusu sadece kendisi için değil kendisini bekleyen mazlumlar için de güçlü olmak zorundadır." dedi.

05 Temmuz 2019 Cuma 16:51
Başkan Erdoğan: Türk ordusu sadece kendisi için değil, mazlumlar için de güçlü olmak zorunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nin Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Türk ordusu sadece kendisi için değil kendisini bekleyen mazlumlar için de güçlü olmak zorundadır." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Ne zaman bölgemizde kritik gelişmeler yaşansa, ülkemiz içinde milletimizi kendi arasında bölmeye ordumuzu yıpratmaya yönelik hadiselere şahit oluruz. Çeyrek asır önce Temmuz ayında yoğunlaşan gerçekten ibret verici nice olaya şahit olduk. Bölücü örgüt karakollarımıza, ilçe ve il merkezimize saldırmaya başladı. Bingöl'de 33 silahsız askerimiz şehit edildi. Sivas'ta 33 misafir ve 2 otel görevlisinin yanarak öldüğü olaylar yaşandı. Başbağlar'da 33 vatandaşımız teröristler tarafından alçakça katledildi, şehit edildi. İçeride istediklerini alamayanlar bu sefer Kuzey Irak'ta Süleymaniye'de farklı bir operasyona yöneldiler. Suriye'de daha büyük bir tezgah kurmanın başına düştüler. Gezi, çukur eylemleri, FETÖ'nün ihanet girişimleri bu büyük fotoğrafın parçasıdır.

Amerika'ya gittiğimizde kiralık İHA bile vermemişlerdi

Bugün artık Türkiye kendine yönelik saldırıları doğrudan kaynağında kesmiş bir ülkedir. Milletimizle ordumuz arasını açma gayretlerini boşa çıkardık. Suriye'deki oyunu bu şekilde bozduk. Savunma sanayimizin baltalanmasının arkasındaki endişeyi gayet iyi biliyoruz. Amerika'ya gittiğimizde kiralık İHA'yı vermiyorlardı, hele hele SİHA'yı hiç vermiyorlardı. Şimdi onları üretiyoruz. Daha kalitelisi birkaç ay içerisinde üretir hale geleceğiz. Savunma sanayinde her alanda örtülü veya açık ambargo uygulayanlar bu işin yürek, cesaret, azim, çaba işi olduğunu elbette bir gün anlayacaklar. yüzde 20 yerliden başladık şimdi savunma sanayinde yüzde 70 yapar hale geldik. O gün geldiğinde ne dediklerinin, ne yaptıklarının bir önemi kalmayacak.

Türkiye NATO'daki görevlerini yüz akıyla yerine getirmiştir

FETÖ'nün en çok hedef aldığı subay eğitim kaynaklarımızı yeniden yapılandırdık. Milli Savunma Üniversitesi'nin bünyesindeki eğitim birimleri çok çabuk zamanda toparlandı ve ayağa kalktı. TSK'ya bir daha ne FETÖ'nün ne de herhangi cuntacı, darbeci zihniyetin sirayet etmemesi için yeni eğitim sistemini geliştirerek sürdürmekte kararlıyız. Milletimizle ordumuz arasına kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz. Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de umudunu bize bağlamış dost ve kardeş topluluklar, mazlumlar ve mağdurlar için güçlü olmak zorundayız. Türkiye içerisinde yer aldığı askeri ittifaklarda başarısıyla ve taahhütlerine bağlılığıyla öne çıkan ve takdir toplayan bir ülke durumundadır. Türkiye NATO'da üstlendiği tüm görevleri alnını akıyla yerine getirmiştir. Ülkemizi temsil eden askerlerimiz bayrağımızı dalgalandığı her yerde askeri kabiliyetleri, ahlakları, sosyal ilişkileri ile etrafında bir sevgi halesi oluşturmuştur.

Aşmamız gereken sorunlar var

Türkiye'nin son dönemde gündeminde olan önemli bir kısmının da savunma ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Mesela S-400 tartışması, F-35'lerin teslimatı, Doğu Akdeniz ve Libya'daki son gelişmelerdir. FETÖ ve benzeri paralel yapılanmaları yakından takip ediyoruz. Uluslararası alanda dostlarımızın haklarını savundukça savunma sanayinde maruz kaldığımız ambargoların arttığını görüyoruz. İhtiyacımız olan savunma sanayi ürünlerinin sadece yüzde 20'sini kendimiz üretiyorduk, şimdi ise yüzde 70. Çok büyük engel, zorluk ve sabotajlarla mücadele ederek savunma sanayinde bu orana ulaştık. Şayet bunu başaramasaydık bugün ne halde olacağımızı düşünmek bile istemiyorum. Cudi, Gabar, Tendürek, Kandil'de Türk uçaklarını, İHA'larını, SİHA'larını göremezdik. Şimdi bunların inlerine girdik, şimdi onlar kaçacak delik arıyorlar. Savunma konusunda aşmamız gereken pek çok sorun olduğunun elbette farkındayız.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 16:51
  1. Sivas
  2. Bingöl
  3. Ordu
  4. Recep Tayyip Erdoğan

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