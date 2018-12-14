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Başkan Erdoğan Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

14 Aralık 2018 Cuma 18:01
Başkan Erdoğan Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra güvenlik ve terörle mücadele konuları başta olmak üzere Suriye'de yaşanan son gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a Türkiye’nin PKK/PYD/YPG terör örgütünün varlığı ve eylemlerinden kaynaklanan meşru güvenlik endişelerini aktardı.

İki lider, Suriye bağlamında daha etkin bir koordinasyon sağlanması konusunda mutabakata vardı.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 18:01
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Donald Trump

YORUM YAZ

  • ümitümit45 dk önce
    Yeter artık dananın kuyruğu kopacaksa kopsun artık ABD iyice sıktı
  • Mesut SarpMesut Sarp52 dk önce
    Yine bir gece ansızına başlamaya Trump izin vermiyorum mu demiş ?
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