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Başkan Erdoğan: Titiz çalışma ile tarihi bir adım attık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda yargı çalışanları ile iftarda bir araya geldi. Başkan Erdoğan, iftar sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

30 Mayıs 2019 Perşembe 21:27
Başkan Erdoğan: Titiz çalışma ile tarihi bir adım attık

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda yargı çalışanları ile iftarda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Tarihi bir adım attık

Bugün Türk adalet sistemini geleceğe taşıyacak tarihi bir adım attık. Çok titiz çalışma ile hazırlanan yargı reformu strateji paketini kamuoyu ile paylaştık

Adalette yaşanan gecikmelerin önüne geçmeyi hedefliyoruz.

Ana gayemiz, yargının bütün tarafları için güven veren ve erişilebilir adalet sistemini tesis etmektir.

Adalette yaşanan gecikmelerin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Yargıya güveni perçinleyecek doğru ve adil kararlar verilmesidir.

"Türk yargısı sadece Türk milleti adına karar vermelidir"

Adalet sisteminin işleyişini güçlendirmek, yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak önümüzdeki dönemde de önceliğimiz olacaktır.

Türk yargısı bir vesayet odağının değil, Türk milletinin yargısı olmalı, sadece Türk milleti adına karar vermelidir.

Ayrıntılar Geliyor...

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 21:27
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  3. Cumhurbaşkanlığı

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  • zamanlarzamanlar3 sa önce
    hırsızları yolsuzları kollama adına tarihi adım olmuş. kamu yolsuzlukları rüşvetçiler artık yargılanmaycak. suçu hamile yaşlı ve çocuklara işlet keyfini çek. ne demek bunlara suç işleme özgürlüğü vermek. yazık bu memlekete. savcıyı gör davayı kapat. zaten korunuyordu. bu ülkede herşey suçlular lehine düzenlene düzenlene insanların kimyasını bozdunuz nasıl olsa af gelecek kanaatını oluşturup suç işlemeye alıştırdınız. masum insanlar böylece cezalandırılıp ahlak kalmadı. maddelere bakalım bir tane hakkı koruyucu suçluyu cezalandırıcı madde var mı. demek herkes kendi adaletini sağlamaya devam edecek.
  • AhmetAhmet6 sa önce
    Böyle pansumanlarla yargı bir yere gelmez Reis idam nerede İdam
  • HalilHalil6 sa önce
    Bu strateji belgesini kim hazırladı ise ellerine sağlık.Sayın Cumhurbaşkanı da çok güzel okumuş! Ama bu plan-yazı uygulanmaz.Bu planın önündeki en büyük engel sayın Cumhurbaşkanının bizzat kendisidir,hükmünün geçmeyeceği herhangi birşeye tahammül edemez,kendisine ihtiyaç duyulmadan işleyecek bir sisteme katlanamaz çünkü.Sayın cumhurbaşkanının,mevcut,ne uğruna olursa olsun güç,tutkusu değişmez ve bu plan da öylece kalır.Zaten amacın da gerçekten bu sorunlara bir çözüm bulmak olmadığı, göz boyamak olduğu açık. Seçimler,halkın rahatsızlığı ,ekonomi ,dış ilişkilerin çöküşü gibi olumsuzluklar karşısında bir tür göz boyama,kendisi için bir nefes alma boşluğu oluşturma çabası. Halka bir umut verip oyalama,AB’ye göz kırpma…başka da bir anlamı yok.
  • SamimSamim6 sa önce
    Yargı reformu mu?Yeşil pasaport vs.Güldürmeyin
  • KabileKabile9 sa önce
    Dağdaki teröristin hakkından geliyoruz. Ama şehirlerdeki, sokaklardaki, insanları rahatsız eden eşkiyalara, teröristlere dur diyen yok. Türkiye hiç bu kadar OTORİTE boşluğu yaşamamıştı. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile bizdeki kadar özgürlük yoktur. Bu özgürlük soysuzların özgürlüğü tabi. Sokakları serserilere, eşkiyalara, cibilliyetsizlere, kanı bozuklara teslim ettiniz. Kanunlar sadece biziyi vatandaşlara işliyor. Dileyen dilediğini yapıyor. Arabasından eşek gibi anıran, müziğin sesini son ses, günün her saatinde açabilen, motorsikletlerinin eksozlarını patlatarak gezen zır cahillere müdahale eden yok. Polisler karakoldan çıkmıyor. Çıksa bile hiçbir şey yapmıyor. İşe aldığınız bekçiler sadece geziyor. Devletin kasasından ite, kopuğa (İyileri tenzih ederim) verdiğiniz teşviklerle meskenlerin altlarına bol bol cafe, cep telefonu dükkanı, çiğ köfteci, eğlence mekanı açıldı. Onlar da sadece gürültüleri ile edepli vatandaşları rahatsız ediyor. Sokakların, binaların huzurunu kaçırıyor. Dindar gençlik yetiştirecektik hani ya‼️Dindar gençliği bırakın. Gençlerde hatta insanımızda DİN KALMADI. Türkiye uçuruma doğru gitmiyor. Uçurumun kenarında duruyor. Üflense düşecek halde. Aslında üfleyecekler ama tekrar çıkar diye daha çok bozulsun istiyorlar. Allah’tan korkmayan, kuldan utanmayan, devletin otoritesinden korkmayan bir gençlik yetiştirdiniz. İktidarda kalabilme adına bu eşkiyalara müdahale edilmiyor. Onlar size oy mu veriyor zannediyorsunuz. Ama daha vahim olanı, biz mütedeyyinler de artık sizden desteğimizi çektik.
  • AlperAlper11 sa önce
    Trump, fetöcülükten 5 yıl ceza almış Serkan gölge nin serbest bırakılması dan dolayı Reise teşekkürlerini iletmiş. Reis bir açıklama yapmayacak mı, cevap vermeyecek mi, rica ederim demeyecek mi, emriniz başımız üstüne demeyecek mi, hadi ama niye susuyorsun reis, cevap vermeyecek misin reis. Susmak neyin göstergergesidir reis. Konuş reis, haykır reis, bir bildiğin vardır reis.
  • Abdullah MuratAbdullah Murat13 sa önce
    O halde insanlardan korkmayın, benden korkun da âyetlerimi az bir bedel karşılığında satmayın. Kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar kâfirlerin ta kendileridir. MAİDE44ten
  • KemalKemal13 sa önce
    Yargı reformuymuş. Yargının içine etti. Uluslararası arenada bizi rehineci ülke durumuna düşürdü sonra büyük ülke sende vatandaşını rehin bırakır mı, bir telefon çakar alır adamını aval aval bakarsın.

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