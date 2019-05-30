Başkan Erdoğan: Titiz çalışma ile tarihi bir adım attık

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda yargı çalışanları ile iftarda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Tarihi bir adım attık

Bugün Türk adalet sistemini geleceğe taşıyacak tarihi bir adım attık. Çok titiz çalışma ile hazırlanan yargı reformu strateji paketini kamuoyu ile paylaştık

Adalette yaşanan gecikmelerin önüne geçmeyi hedefliyoruz.

Ana gayemiz, yargının bütün tarafları için güven veren ve erişilebilir adalet sistemini tesis etmektir.

Adalette yaşanan gecikmelerin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Yargıya güveni perçinleyecek doğru ve adil kararlar verilmesidir.

"Türk yargısı sadece Türk milleti adına karar vermelidir"

Adalet sisteminin işleyişini güçlendirmek, yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak önümüzdeki dönemde de önceliğimiz olacaktır.

Türk yargısı bir vesayet odağının değil, Türk milletinin yargısı olmalı, sadece Türk milleti adına karar vermelidir.

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