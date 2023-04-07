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Siyaset Başkan Erdoğan tepki göstermişti... CHP'nin hamisi ABD büyükelçisi jeff Flake iftara katılmadı
Siyaset

Başkan Erdoğan tepki göstermişti... CHP'nin hamisi ABD büyükelçisi jeff Flake iftara katılmadı

Yeniakit Publisher
2023-04-07 10:05:00 - 2023-04-07 10:51:32
Başkan Erdoğan tepki göstermişti... CHP'nin hamisi ABD büyükelçisi jeff Flake iftara katılmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'e Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesi nedeniyle tepki göstermişti. Erdoğan, “Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır." demişti. Flake, Erdoğan'ın geçtiğimiz akşam Türkiye’de bulunan büyükelçilere verdiği iftar yemeğine davetli olduğu halde katılmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün basın mensuplarına yaptığı açıklamada ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'nin, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesine ilişkin konuşmuştu.

"Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanıdır"

Flake'in Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesini eleştiren Erdoğan, "Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır." ifadelerini kullanmıştı.

"Büyükelçi olarak görevini bileceksin"

"Sen bundan sonra hangi yüzle Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyeceksin?" diyen Erdoğan şöyle devam etmişti:

"Bizim kapılar kapandı ona, bir daha göremezsin. Niye? Haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin. Bir büyükelçi nasıl çalışır, bunu öğreneceksin. Bunu öğrenmediğin takdirde bu kapı öyle yol geçen hanı değil, giremezsin. Onun için de inşallah 14 Mayıs'a iyi hazırlanıyoruz, iyi koşturuyoruz. Rabbimin de lütfuyla özellikle 6 milyonu aşkın gencimiz var. Bu gençlerimizin seçimlerdeki duruşu çok çok önemlidir."

Büyükelçi Flake iftar yemeğine katılmadı

Büyükelçi Flake, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından AK Parti tarafından geçtiğimiz gün düzenlenen geleneksel iftar yemeğine davet edilmesine rağmen katılmadı.
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Yorumlar

Kemal

Evet, haddini iyi bildirdi Reisimiz. Eskiden,Reisimiz yokken, amerika büyükelcisi türkiyeyi yönetiyordu. Yeni türkiye hoşgeldin. Amerikan büyükelcisi görevini şaşırdı. Biden gibi.Oda sürekli bisikletten ucaktan ordan burdan yere düşüyor.Bittin USA bittin.

Gültekin

Filistin'in bu duruma düşmesi ve İsrail'in kudurmasının en büyük sebebi İslam aleminin başsız kalışındandır.
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