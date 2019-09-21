Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te konuştu: Pazar değil üretici olmak istiyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'e katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, Türkiye'nin teknoloji alanında büyük bir atılım gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Geçtiğimiz hafta kamuoyu ile paylaşılan 2023 Sanayi teknoloji stratejimiz, milli teknoloji hamlesi ruhuyla hazırlandı. Teknolojik dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmak istiyoruz. 2023'e giden yolda yeni büyüme hikayemizi teknoloji ve yenilikçi anlayışımızla yazacağız." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Teknofest'in değerli katılımcıları, sevgili gençler, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu yıl ikincisini yaptığımız TEKNOFEST'in tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum.

Katılımcı rekoru kırıldı

TEKNOFEST'e ilginin bu yıl katlanarak attığını görmekten memnunum. Bu yıl TEKNOFEST katılımcı rekoru kırdı. Bu etkinliğin kısa sürede ülkemizin en önemli markalarından biri haline geleceğine inanıyorum.

Müthiş bir taleple karşılaştık

Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST'e bilim insanlarımızın yurda dönüş seferberliğini başlattığımızı ilan etmiştik. Müthiş bir taleple karşılaştık. Dünyanın en iyi üniversitelerinde araştırma merkezlerinde çalışan Türk ve yabancı akademisyenler bize başvurdu. Lider araştırmacılar programıyla ülkemize gelenler, zengin bir araştırma ortamında bilimsel bir çalışma yapacak, gençlere örnek olacak. Yoğun ilgiyle karşılaştığımız lider araştırmacılar programına önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz.

Teknolojilerin üreticisi olmak istiyoruz

Geçtiğimiz hafta kamuoyu ile paylaşılan 2023 Sanayi teknoloji stratejimiz, milli teknoloji hamlesi ruhuyla hazırlandı. Teknolojik dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmak istiyoruz. 2023'e giden yolda yeni büyüme hikayemizi teknoloji ve yenilikçi anlayışımızla yazacağız.

TEKNOFEST'te hedef 1 milyon

TEKNOFEST adeta bir teknoloji şöleni havasında geçmektedir. Önümüzdeki yıl çok daha büyük bir katılımlı ve çok daha coşkulu bir festivale şahit olacağımıza ben yürekten inanıyorum. Salı gününden bu yana özellikle TEKNOFEST'e gelenlerin sayısı 500 bini aşmış vaziyette. Bu geçen yılı aşmış anlamına geliyor. Bugün ve yarın artık hedef 1 milyona ulaşmak. Artık biz kendimize yeteceğiz, buna alışacağız.

Her şey hayal ile başlar

Her şey hayal ile başlar. Hayal ile inanç birleştiğinde ortaya başarı çıkar. Millet olarak yıllarca hayal kurmamıza engel olmaya çalıştılar. Bize giydirilen ve kesinlikle 3 beden, 5 beden küçük gelen gömlekle yaşamamızı istediler. Merhum Cem Karaca o güzel sevda şarkısında ne diyor; Gönlüme bir ateş düştü yanar ha yanar, yanar. Ümit gönlümün ekmeği, umar ha umar, umar. Elleri ak yumuk yumuk ojeli tırnakları nerelere gizlesin o avcumun nasırları. Ustam seslendi uzaktan oğlum al takımları. Ustama dedim ki bugün giymeyeyim tulumları...

Tüm saldırılara rağmen güçlü bir ekonomimiz var

Bize 'siz geri kalmış milletsiniz öyle kalın' dediler. Vesayetle çetin bir mücadeleye girişerek demokrasimizi güçlendirdik. Ekonomimizi rekabete uygun reforme ettik. Yeri geldi partimizi kapatmaya kalktılar. Sokakları karıştırmak için uğraştılar. Biz milletimizle saldırıların hepsini birer birer boşa çıkarmayı başardık. Türkiye bugün eğitimden sağlığa her alanda güçlü alt yapıya sahiptir. Saldırılara rağmen hala güçlü bir şekilde ayakta duran ekonomimiz var. Büyük devlet ve millet olmak aynı zamanda büyük dertlerle, büyük saldırılarla mücadele etmeyi gerektirir.

Bunlar parlamentoya kadar sızmış olanlar

Bugün Diyarbakır'da evladı kaçırılan analar dimdik duruyorsa bunun bir sebebi var. Onların da ruh köklerinde bir dinamizm var, ölümden korkmuyorlar üzerine üzerine gidiyorlar. Evlatlarımız gelene kadar da buradan ayrılmayacağız diyorlar. Şimdi buradan ben Kandil'e de sesleniyorum; terör örgütlerinin içinde yanında, arkasında olan ve siyasi destek olanlara da sesleniyorum. Bu ülkede katil aranıyorsa bunun adresini sormaya gerek yok bunlar biliniyor. Bunlar parlamentoya kadar sızmış olanlar ve kimseyi aldatamazsınız. Sokağa insanları çağırıp Diyarbakır'da 53 evladımızı öldürenleri bu millet unutmuyor, unutmayacaktır da. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız.

ABD'de ne düşünüyorsak açıkça ifade edeceğiz

Bugün BM Genel Kurulu için ABD'ye hareket ediyoruz. Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmelere dair ne düşünüyorsak tüm devletlerin temsilcileri önünde açıkça ifade edeceğiz. Bize gizli açık tehditlerle bedel ödetmeyi düşünenler beyhude bir işle uğraştığını bilmelidir.