0553 313 94 23

Başkan Erdoğan tarihi zirveye geniş bir heyetle katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile Tahran’da yaptığı tarihi İdlib zirvesine geniş bir heyetle katıldı.

07 Eylül 2018 Cuma 14:45
Başkan Erdoğan tarihi zirveye geniş bir heyetle katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tahran’da Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile kritik bir zirve gerçekleştiriyor. İdlib konusunun görüşüldüğü toplantıda Başkan Erdoğan, geniş bir heyet ile katılım gerçekleştirdi. Zirvede Türkiye’den Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer alıyor.

Heyette dikkat çeken isimler arasında Genelkurmay eski Başkanı Hulusi Akar'ın olması dikkat çekti. Akar, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin bağlı olduğu Milli Savunma Bakanlığının başında yer alıyor.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 14:45
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Ruhani
  3. Putin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: ABD’nin tutumundan rahatsızız
    1. Erdoğan: ABD’nin tutumundan rahatsızız
    2. İş adamı Ünver'in ölüm nedeni belli oldu
    3. Real Madrid duyurdu! Tam 750 milyon..
    4. Pakize Karakoç dualarla son..
    5. Galatasaray'dan Nice Başkanı'na..
    6. Sırrı Süreyya Önder cezaevine mi..
    7. Göz seyirmesini önemseyin
    8. GASMEK'te yeni dönem
    9. Muharrem orucuna nasıl niyet edilir?
    10. Kardeş kıskançlığı gayet doğal
    11. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden..
    12. İstanbul'da banka soygunu! Çatışma çıktı
    13. California'da selfie çekmek isterken..
    14. Bana bir şey olmaz demeyin
    15. Selahattin Demirtaş'a hapis cezası!
    16. Japonya'dan Türkiye'ye açık destek
    17. Muharrem orucu nedir?
    18. Başkan Erdoğan'dan 'ateşkes' çağrısı!
    19. Erdoğan: Suriye'de kalacağız!
    20. Bursaspor'a Stephane Badji müjdesi
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20
    Teröristlerin kara günü!
    Teröristlerin kara günü!