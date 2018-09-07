Başkan Erdoğan tarihi zirveye geniş bir heyetle katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tahran’da Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile kritik bir zirve gerçekleştiriyor. İdlib konusunun görüşüldüğü toplantıda Başkan Erdoğan, geniş bir heyet ile katılım gerçekleştirdi. Zirvede Türkiye’den Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer alıyor.

Heyette dikkat çeken isimler arasında Genelkurmay eski Başkanı Hulusi Akar'ın olması dikkat çekti. Akar, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin bağlı olduğu Milli Savunma Bakanlığının başında yer alıyor.