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Gündem Başkan Erdoğan tarihi keşfi açıkladı
Gündem

Başkan Erdoğan tarihi keşfi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fatih Sondaj Gemisi'nde yeni rezervi açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 16:29:00 - 2020-10-17 16:44:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fatih Sondaj Gemisi'nde yeni rezervi açıkladı.

on dakika haberi…Karadeniz'de Tuna-1 lokasyonunda çalışmasını tamamlayan Fatih sondaj gemisi, yeni rezerv keşfetti. Fatih Sondaj Gemisi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerin ardından burada yeni doğalgaz rezervi miktarına ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

20 milyarlık metroküplük doğalgaz müjdeini 21 Ağustos'ta milletimize ilan etmiştik. Keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha bulundu. Sakarya sahasının Tuna-1 lokasyonunda bulunan rezerve test ve analizler sonucunda 85 milyar metreküp daha ilave edilerek toplam rezerv 405 milyar metreküpü buldu. Hedefimiz 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır.

Kaşif' adını verdiğimiz deniz altı robotu sayesinde yüzlerce metre derinlikte ihtiyaç duyulan elektriği ve video görüntülerini uzaktan kumanda ile elde edebileceğiz.

Deniz altı robotumuzun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Ayrıntılar geliyor...

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Yorumlar

Maraşlı

Bakmayın Ülkem İnsanının Aç ve İşsiz olduğuna Ülkenin dört bir yanı madenlerde dolu, Seçime kadar Zengin Altın ve Elmas Yatakları garanti, Elhamdülillah. ABD Avrupa çatla.
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Kocakurt

Ha ha ha.. Beni güldürdünüz Allah da sizi güldürsün.. Desenize yine zam yağmuru geliyor.. Ha ha ha...
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