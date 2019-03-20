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Başkan Erdoğan talimatı verdi! Vatandaşlara ucuza satılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla millet bahçelerine balık-ekmek büfesi kurulacak ve ucuza satılacak.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:59
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Vatandaşlara ucuza satılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği kanalıyla yürütülecek projede belediyeler tarafından yapılan sosyal alanlarda ve millet bahçelerinde, aracısız temin edilecek balıklar, büfelerde vatandaşın tüketimine ucuz bir şekilde sunulacak.

İthalatın azaltılması hedefte

Dünyada azalan kaynaklara karşın artan nüfus gıda sektöründe tehlike sinyali verirken yanlış beslenme alışkanlıklarının neden olduğu hastalıklar sağlıklı beslenmenin önemini ortaya çıkarıyor. Bu durumu dikkate alan Türkiye, dünya ortalamasının altında olan balık tüketimini yükseltmek için yeni bir çalışmayı devreye sokuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye Belediyeler Birliği’ne bağlı belediyeler tarafından yapılan sosyal alanlarda ve millet bahçelerinde aracısız, direk kooperatiflerden veya kamu kurumlarında balık temin edilen balık ekmek büfelerine yer ayrılacak. Böylece toplumun sağlıklı beslenmesi sağlanırken halka balık tüketim alışkanlığı kazandırılacak. Çalışma ile milli üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması, ithalatın azaltılması da sağlanacak. Uygulama kapsamında büfeler izleyen süreçte yaygınlaştırılacak.

 

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:59
  1. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği
  2. Cumhurbaşkanı Edoğan

YORUM YAZ

  • Mehmet Tanriverdi Mehmet Tanriverdi 1 sa önce
    Mafya almiş götürmüş memleketi, kim dinler yerler birbirlerini.

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