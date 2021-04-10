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Gündem Başkan Erdoğan talimat verdi: Vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak
Gündem

Başkan Erdoğan talimat verdi: Vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak

Koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan çiftçiye Başkan Erdoğan'ın talimatıyla büyük bir destek geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 15:32:00 - 2021-04-10 15:46:46
Başkan Erdoğan talimat verdi: Vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) elinde kalan 1 milyon 200 bin ton patates, 250 bin ton soğan ve 750 bin ton çeltiği satın alacağı bildirildi.

Çiftçinin satın alınan ürünü ise vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak.

Öte yandan Erdoğan pandemi süreci boyunca mağdur olan çiftçinin sorunlarının çözümü için destek çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

 

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