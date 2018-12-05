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Başkan Erdoğan talimat verdi! 1 yıl erken bitecek

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, çalışmaları süren TCG Anadolu LHD adlı yerli geminin 2020 yılının ilk çeyreğinde teslim edilebileceğini söyledi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:47
Başkan Erdoğan talimat verdi! 1 yıl erken bitecek

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'Bugüne kadar donanmamız için üretimi devam eden en büyük gemimiz olan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemimizin inşaa faaliyetlerini yakından inceledik. LHD projemiz, tek kalemde yürütülen en büyük savunma projemiz, LHD gemimiz küresel güç olma iddiamızın en büyük örneği niteliğinde. Başkanlığımızın çalışmalarıyla gemimizi 1 yıl erken teslim edeceğiz.' açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan'ın talebi üzerine erken teslim edilecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işin başlangıç aşamasında süreyle ilgili bir talebi bulunduğunu anımsatan Demir, "Tersane ile ilgili konuştuğumuzda aslında teslim tarihinin planlanandan bir yıl öne çekilmesiyle ilgili planlamalar ve çalışmalar devam ediyor. Şu anda, 2020'nin son çeyreğinde inşallah geminin teslimini gerçekleştirmek üzere planlamalar, çalışmalar, tedarik süreçleri devam etmekte." diye konuştu.

 

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG ANADOLU projesi

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi; Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekât alanlarında ve gerektiğinde Hint Okyanusu (Arap Yarımadasının kuzeyi, Hindistan'ın batısı) ile Atlantik Okyanusu (Avrupa'nın batısı, Afrika'nın kuzeybatısı)'nda kullanılabilecek.

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG ANADOLU, 1 Amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını ana üs desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabilecek, havuzunda taşıyacağı çıkarma araçları ile çıkarma operasyonlarına katılabilecek ve envanterdeki en ağır NATO helikopterleri ile dönebilen rotorlu Osprey hava araçlarının gece ve gündüz operasyon yapmasına olanak sağlayacak bir uçuş güvertesine sahip olacak.

Hastane gemisi olarak da görev yapacak

Ayrıca, F-35B gibi dikey iniş ile kısa mesafede kalkış yapabilecek taktik uçaklarında konuşlanabileceği TCG ANADOLU ile Türkiye Cumhuriyeti bölgesel güç aktarım kabiliyetini, orta ölçekli küresel güç aktarımına çevirebilecektir. TCG ANADOLU, ameliyathane, röntgen cihazları, diş tedavi üniteleri ile yoğun bakım ve enfeksiyon odaları dahil en az 30 yatak kapasitesine sahip bir revir/hastaneye sahip olacak ve insani yardım operasyonlarında Hastane Gemisi olarak görev yapabilecek.

Tam yüklü deplasmanda 27,436 ton ağırlıkta ve 231 metre boyunda inşa edilmesi planlanan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG ANADOLU, Silahlı Kuvvetlerimizin envanterinde yer alan en büyük deniz platformu olacak.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 16:47
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