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Gündem Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'da
Gündem

Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'da

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AA Giriş Tarihi:

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Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a gitti.

Başkan Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak, Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Erdoğan'ı burada Mekke Bölge Emir Yardımcısı Mişal bin Abdulaziz Al Saud, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ile Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal karşıladı.

Başkan Erdoğan, daha sonra kara yoluyla Mekke'ye hareket etti.

Erdoğan, çalışma ziyareti çerçevesinde, Mekke'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelecek.

SAVUNMA İTTİFAKI İMZALANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Alınan bilgiye göre bugün Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında savunma ittifakı imzalanması öngörülüyor.

Aylar süren müzakere ve diplomasi girişimleri neticesinde kaydedilen bu gelişme bölgede ve geniş coğrafyada barışın, istikrarın korunması açısından önemli görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan’a gidiyor!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan’a gidiyor!

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