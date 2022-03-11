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Siyaset Başkan Erdoğan Stoltenberg'i kabul etti
Siyaset

Başkan Erdoğan Stoltenberg'i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 18:10:00 -
Başkan Erdoğan Stoltenberg'i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nun açılışının ardından ikili görüşmelerine devam ediyor.

Erdoğan, konakladığı otelde, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul, 35 dakika sürdü.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

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