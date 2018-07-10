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Başkan Erdoğan sözünü tuttu! Bir ilk yaşandı

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e verdiği söz üzerine başkan seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Azerbaycan'a gerçekleştirdi. Bundan önceki tüm ilk resmi ziyaretler KKTC'ye yapılmıştı.

10 Temmuz 2018 Salı 14:14
Başkan Erdoğan sözünü tuttu! Bir ilk yaşandı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 11.15'te Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından yurt dışına ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Erdoğan'ı, Haydar Alivev Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve diğer ilgililer karşıladı. Başkan Erdoğan, daha sonra Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti. 

FUAT OKTAY VEKALET EDİYOR

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ve KKTC'ye ziyaretleri  dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet ediyor. Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tezkereye göre, bugün Erdoğan'ın Azerbaycan ve KKTC'ye ziyarette  bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106. maddesi  uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 14:14
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Azerbaycan Cumhurbaşkanı
  4. azerbaycan

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