Başkan Erdoğan sözünü tuttu! Bir ilk yaşandı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 11.15'te Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından yurt dışına ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Erdoğan'ı, Haydar Alivev Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve diğer ilgililer karşıladı. Başkan Erdoğan, daha sonra Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti.

FUAT OKTAY VEKALET EDİYOR

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ve KKTC'ye ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet ediyor. Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tezkereye göre, bugün Erdoğan'ın Azerbaycan ve KKTC'ye ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.