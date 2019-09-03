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Başkan Erdoğan 'Sivas Kongresi' mesajını yayımladı

Erdoğan, "Sivas'ta, 100 sene önce, bağımsızlık ve vatan aşkıyla yakılan meşale, muasır medeniyet yürüyüşümüzde bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır." ifadesinde bulundu.

03 Eylül 2019 Salı 18:07
Başkan Erdoğan 'Sivas Kongresi' mesajını yayımladı

İletişim Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin yıl dönümü olması nedeniyle mesaj gönderdi.

Erdoğan, söz konusu mesajın içeriğinde "Milletimizin birlik ve beraberlik yolundaki azim ve kararlılığının tüm dünyaya ilan edildiği, bağımsızlık yolunda topyekun mücadele kararının alındığı tarihi bir dönemeç olan ve bu yıl gururla 100. yıl dönümünü kutladığımız Sivas Kongresi, vatanımızın makus talihini değiştirmiş, milli mücadelemize yeni bir yön tayin etmiştir." diyerek düşüncelerini açıkladı.

Sivas Kongresi'nin, ülkenin işgaline karşı milli iradenin inşa edilmesinde ve bağımsızlığa ulaşmasında önemli rol aldığını vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Vatanın bir bütün olduğu, parçalanamayacağı, manda ve himayenin kabul edilemeyeceği yönündeki milli iradeyi ortaya koyan hayati kararlar, tam bağımsız Türkiye'nin yolunu açmış, Cumhuriyetimizin kuruluşu açısından da önemli bir zemin teşkil etmiştir. Sivas Kongresi kararları, Misak-ı Milli'nin belirlenmesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında ve istikbal mücadelemizin tüm adımlarında etkili olmuştur. Sivas'ta, 100 sene önce, bağımsızlık ve vatan aşkıyla yakılan meşale, muasır medeniyet yürüyüşümüzde bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Şanlı tarihimizle iftihar eden, kahraman ecdadımızla aynı ruh ve şuura sahip olan genç nesiller, Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacaktır.

Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, Kongre'ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 18:07
  1. Sivas
  2. Sivas Kongresi Yıl Dönümü
  3. Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan
  4. 4 Eylül

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