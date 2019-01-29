Başkan Erdoğan sinema yasasını onayladı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşmenin ardından gündemden düşmeyen sinema yasasını onayladı.

Başkan Erdoğan, Külliye'de yapılan görüşmenin ardından sinema yasasını onayladı. Ayrıntılar geliyor...

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