Başkan Erdoğan: Sessiz kalmamız mümkün değil

Macaristan’a yaptığı resmi ziyaretten dönerken uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandıran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra bir daha haber alınamayan Cemal Kaşıkçı’yla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “Bizim ülkemizde cereyan etmiş bu hadiseyle ilgili sessiz kalmamız mümkün değil” dedi. Erdoğan’ın değerlendirmeleri şöyle:

Endişelerimiz var

Sıradan bir olay değil. Kaşıkçı güçlü bir ailenin evladı. Uluslararası bir köşe yazarı özelliği var ve bir Türk kızıyla evlenme arifesinde böyle bir şey yaşıyor. Ben, daha ilk gün olay duyulur duyulmaz, arkadaşlara talimatı verdim. An be an sürekli bunun takibi yapıldı. Türkiye’ye girişler, çıkışlar vs. dâhil gereken her şey mercek altına alındı. Olayın cereyan ettiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda kamera sistemlerinin olmaması mümkün müdür? Yani buradan bir kuş uçsa, buradan bir sivrisinek çıksa bu sistemler yakalar ki, onlarda bu sistemlerin en ileri dereceleri vardır. Viyana Sözleşmesi’ne göre de adımlar atıldı. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Endişelerimiz var. Bizim bu endişelerimizi ABD’nin de aynı şekilde telaffuz ettiğini görüyoruz. Gerek Sayın Trump’ın gerek Pompeo’nun gerek Pence’in... Hepsi de bu olaydan duydukları endişeyi anlatıyorlar. Asıl değerlendirmeyi yapmak için yürütülen çalışmalar neticesinde tablonun netleşmesini beklemek lazım.”

Muhalefet işine baksın

Erdoğan, CHP’den gelen Kaşıkçı olayıyla ilgili açıklamalar için de, “Türkiye’yi ana muhalefet idare etmiyor, onlar kendi işlerine baksın” dedi.

Münbiç'te somut adım gelecek

“Dışişleri Bakanımız Mevlüt Bey de burada. Münbiç meselesinde bir gecikme var. Ortak eğitim başlıyor. Ayrıca YPG sonrasında Münbiç’i yönetecek kişilerin seçimiyle ilgili çalışma devam ediyor.

Bir gecikme var, ama tamamen ölmüş değil. ABD’nin Dışişleri Bakanı Pompeo da Savunma Bakanı Mattis de önümüzdeki günlerde somut adımlar atacaklarını söylüyorlar.”

Filistin'e duyarsız kalamayız

“An itibarıyla gündemimizde Tel Aviv’le karşılıklı olarak büyükelçilerin geri gönderilmesi gibi bir konu yok. İslam İşbirliği Teşkilatı’na başkanlık ettiğimiz bir dönemde Kudüs’le, Filistin’le ilgili gelişmelere duyarsız kalamayız. O yüzden şu anda bu süreci hassas bir şekilde götürmemiz lazım.”

Brunson kararına uymak zorundayım

“Türkiye’nin hukuk devleti olması sebebiyle, yargıya müdahale edecek konumda değilim. Ben, bir hukuk devletinin Cumhurbaşkanıyım. Brunson’la ilgili olarak yargı ne karar verirse, o karara uymak zorundayım. O işin muhatabı olanlar da yargı kararına uymak zorundadırlar.”

Bahçeli'yle görüşeceğim

“Özel Kalemim yarın (bügün) büyük ihtimalle MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Özel Kalemi ile irtibatı kurar, perşembe falan uygun olursa biz aramızdaki görüşmemizi yaparız. Bu görüşmede son gelişmeleri, ittifaktı şuydu buydu hepsini ele alma fırsatımız olur.”

Ana muhalefet bakar kör

Bizdeki ana muhalefetin bu ülkeyi belli yerlere şikâyet etmekten başka özelliği yok. Onlar, ekonomide Türkiye’yi nasıl daha zor duruma sokacaklarının derdindeler. Ekonominin e’sinden anlamayanlar, ekonomiyle ilgili konuşuyorlar. Türkiye’yi 16 yılda nereden nereye getirdiğimizi görmüyorlar. Bunlar bakar kör. Bunları görmüyorlar, konuşuyorlar. Türkiye 36 milyar dolar ihracattan bugün 165 milyar dolar ihracata ulaşmış, adam bunu görmüyor. Bunu görmeyecek kadar bakar kör bunlar. Bunlar diplomasiden de anlamıyorlar. Netice itibarıyla, İstanbul’daki olay, anlattığım gibi tüm boyutlarıyla soruşturuluyor. Devletimizin ilgili birimleri, birbiriyle istişare halinde, yapılması gereken her şeyi yapacaktır.

CHP, fotoğrafı çarpıttı

“Kızılcahamam’daki toplantıda İnönü’yle ilgili gösterdiğim fotoğrafa CHP’liler itiraz etmişler. Tek bayrak değil de çift bayraklıymış. Ben tek bayrak demedim ki zaten. Gösterdiğim fotoğrafta, zaten tek mi çift mi belli. İki tane çubuk orada gözüküyor. Bir tanesi Amerikan bayrağı. Bu da ortada. Şimdi çıkarmışlar tersinden gösteriyorlar ama yine de gizleyememişler. Çünkü mızrak çuvala sığmıyor.”

Afrika'ya ortak açılım

“Macaristan’la gerek savunma sanayiinde, gerek turizm, gerek kültür gibi her alanda işbirliğimizi artırmaya kararlıyız. Yasadışı göç ve terörle mücadele konularında işbirliği içerisindeyiz. Üçüncü ülkelere -ki başta Afrika- konusunda birlikte açılmayı arzu ettiklerini ifade ettiler. Afrika zor bir yer, bereketli bir yer. Tabii on yıllarca sömürülmüş bir yer. Yeraltı zenginlikleri var bu insanların. Altın madeniydi, bakır madeniydi, kromdu, platindi, fosfattı... Hepsine onlar da varız diyorlar.”

Avrupa'da yeni oluşum

“Enteresan bir konuyu Orban şöyle ifade etti: Moskova-Berlin-Ankara, böyle bir üçgendeyiz, dedi. Bu tabii anlamlıydı. Dolayısıyla bizim görüşmelerimizde en önemli üzerinde durduğumuz konu, ‘Vişegrad Dörtlüsü’nü gelin Vişegrad Beşlisi yapalım’ dedik. Onun üzerine çalışma sözü verdi. ‘Slovakya tamam, Merkel’i zaten sen biliyorsun’ dedi. ‘Bunu da bu şekilde çözeriz’ dedik. Vişegrad Beşlisi gibi bir oluşum gerçekleşirse tabii çok çok önemli olacak.”

FETÖ’ye kıskaç

“FETÖ’nün Macaristan’da okul ve ticaretle ilgili dört yeri var. Bu dört yerle alakalı olarak konuştuk, bilgileri de kendilerine aktardık. Gereğini yapacağını ve üzerlerine gittiklerini söylediler.”

Kurullar Çankaya'da

Başkan Erdoğan, önceki gün 76 ismin atandığı politika kurullarıyla ilgili “Politika kurullarını konu başlıklarına göre tek tek toplayacağım. Bu kurullarla toplantılarımızı yaptıktan sonra, başkan vekillerimizle birlikte artık kurullar çalışmaya başlayacak. Kurulların çalışma takvimini de zaman zaman, vekillerim belirleyecekler. Biliyorsunuz, bunlar daimi üye olarak çalışmayacak. Başkan vekillerimiz onlarla haftalık olur, aylık olur, bir araya gelecek. Çankaya Köşkü’nde bu arkadaşlarımız çalışmalarını yürütecek” dedi.