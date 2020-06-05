Başkan Erdoğan Serrac’ı ağırladı! Libya ile petrol arayacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün sürpriz bir şekilde Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi. Külliye’deki görüşmenin ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, şunları dile getirdi:

Halkı Hafter’in insafına bırakmayız

“Libya topraklarındaki iş birliği alanlarımızı genişletme hususunda görüş birliğine vardık. Doğu Akdeniz’deki doğal zenginliklerden faydalanmak üzere arama ve sondaj dahil iş birliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz. Libyalı kardeşlerimizi asla darbecilerin ve lejyonerlerin insafına bırakmayacağız. Libya’daki sorunun meşruiyet ve hakkaniyet temelinde çözümü için tüm uluslararası platformlarda Serrac ile hareket edeceğiz.” Serrac da, “Libya’nın yeniden imarı sürecinde Türk şirketlerini Libya’da görmek istiyoruz” diye konuştu. Öte yandan, Londra’daki “Aşı Zirvesi”nde video mesajla seslenen Erdoğan, virüs aşısının tüm insanlığın ortak malı olması çağrısında bulundu.