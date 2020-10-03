Başkan Erdoğan şer güçlerine Konya’dan meydan okudu: Tehdit olan her yer harekât alanıdır

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, buram buram tarih kokan, Anadolu Selçuklu Devleti’nin kadim başkenti Konya’nın tarihine sahip çıkıyor olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. Bugün şehre 5 yatırım kazandırdıklarını belirten Erdoğan, şunları dile getirdi:



1250 yataklı hastane



“Sağlık alanında ülkemizin dört bir yanında yaptığımız hizmetlerin zirve noktasını oluşturan şehir hastanelerimizin en büyüklerinden birini Konya’da inşa ettik. Hastanemiz ilk etapta 838 yataklı olarak planlanmıştı. Bunun Konya için az olduğunu görerek 1250’ye çıkarttık.”

Jeopolitik gelişmelere de değinen Erdoğan, şöyle devam etti:



Dünyaya ayar verdik



“Bugün dünyayı meşgul eden kriz alanlarının neredeyse tamamına yakını ülkemizin etrafında yer alıyor. Suriye’den Akdeniz’e ve Kafkaslara kadar uzanan bu kriz noktalarını birleştirdiğinizde ortaya çıkan tablo, Türkiye’nin açık bir kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır. Biz bu oyunu çok önceden gördük. Bir yandan ülkemizin birliğini, gücünü korurken diğer yandan bu adımları birer birer hayata geçirdik. Sadece bununla kalmadık, ‘Dünya 5’ten büyüktür’ çıkışımızda küresel sistemi bloke edenlere, bunun o kadar kolay olmayacağının mesajını verdik. Önce ülkemizi dikkate almayarak sözlerimize kulaklarını kapatarak, eski alışkanlıklarını sürdürmeye çalışanlar kazın ayağının öyle olmadığını gördüler.”



Bir bir hizaya geliyorlar



Azerbaycan’a desteğini yineleyen Erdoğan, şunları kaydetti: “Tüm imkanlarımızla ve kalbimizle dost ve kardeş Azerbaycan’ın yanındayız, yanında olacağız. İnşallah Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir. Ülkemize tehdit oluşturan her yer bizim için harekât alanıdır. Doğu Akdeniz’deki tartışmalarda ülkemize kurusıkı tehditlerle, içi boş şantajlarla, komik gövde gösterileriyle geri adım attıramayanlar nihayet diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldı.”



Kobaniciler hesap verecek



Erdoğan, AK Parti toplantısında ise Gezi, 15 Temmuz, Kobani olaylarına değinerek, şunları söyledi: “Yargımız, nasıl FETÖ’cü alçaklardan 15 Temmuz’un hesabını soruyorsa, bölücü örgütün uzantılarından da 6-8 Ekim olayları ve çukur eylemlerinin hesabını hukuk önünde soruyor. Bu ülke, geçmişte yapanın yanına kar kaldığı, darbecilerden eli kanlı katillere kadar birilerinden hesap sorulamadığı dönemler geride kalmıştır.”

“Bizden küçük parçalar kopartarak davayı zayıflatma senaryolarını boşa çıkaralım”

Konya Şehir Hastanesi Açılış Töreni’nin ardından AK Parti Konya İl Teşkilatı tarafından düzenlenen yemekte konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski dava arkadaşları Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın parti kurmalarına atıfta bulunarak, şunları dile getirdi: “AK Parti ne kadar geniş bir kitleye ulaşırsa milletin birlik ve beraberliği de o derece kuvvetlenecektir. Türkiye’ye hizmet etmek isteyen tüm vatandaşlarımıza bizim kapımız açıktır. AK Parti’den küçük parçalar kopartarak, bu davayı zayıflatma senaryolarını boşa çıkarmak için teşkilat yapımızı daha da güçlendireceğiz.”