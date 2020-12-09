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Siyaset Başkan Erdoğan: Selahattin Demirtaş teröristtir
Siyaset

Başkan Erdoğan: Selahattin Demirtaş teröristtir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a gidiyor. Erdoğan yolculuk öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 13:01:00 - 2020-12-09 13:34:36
Başkan Erdoğan: Selahattin Demirtaş teröristtir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Azerbaycan halkı tam bir dayanışma sergilemiş ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Azerbaycanlı kardeşlerimi şahsım milletim adına tebrik ediyorum.

44 gün süren çetin mücadeleler neticesinde hamdolsun bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor.

Tüm Türk dünyası 30 yıllık haksızlığa son verilmesinin sevincini yaşıyor. Canları pahasına Karabağ'ı işgalden kurtaran şehitlere Alllah'tan rahmet diliyorum. Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmasına katkı sağladık.

İşgal edilen toprakların yeniden imarı hakkında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olacağız.

Soru: CHP'deki taciz haberleri gündeme geliyor. Kılıçdaroğlu'ndan adaylık çıkışı geldi. Bu gündem değiştirmek için bir hareket midir?

Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir adım atacağı kendi problemidir. Aday olacaksa partisi için de kendisi için de isabetli olur.

AB ile ilgili şu anda 10-11, yani bu konuda Türkiye'ye yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz. Zaten biz 1963'ten beri AB, bize zaten yaptırım uyguluyor. Hiçbir zaman AB dürüst davranmamıştır. Hiçbir zaman AB verdiği sözün arkasında durmamıştır. Ama biz o günden bu güne sabrettik, sabrediyoruz.

Soru: Miçotakis'in 'Türkiye provokasyon yapıyor' açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Sürekli masadan kaçan bunlar. NATO'da da masadan kaçtılar.

Soru: Türkiye ABD ilişkilerinde yeni yönetimle nasıl bir değişim bekliyorsunuz?

Ben Biden'a yabancı değilim. Obama döneminde de görüştük kendisiyle. Hatta rahatsızlığım zamanında evime gelmişliği de vardır. Aklına bir şey gelen hemen yaptırım diyor. Şu anda maalesef bizim silah adımlarıyla ilgili konularda attıkları adımları şık bulmuyoruz. Suriye'de tavırları hoş bulmuyoruz. Sayın Biden görevi üstlensin oturup yine kendisiyle konuşacağız.

Siyasette çatışma olmaz. Diplomaside görüşülerek konular hallolur. ABD ile süreci farklı bir şekilde işleteceğiz.

Soru: Yargıda reforma söylemleriyle, FETÖ'cüler mülkiyet iddiaları ve Demirtaş'ın yeniden serbest bırakılacağı iddiaları var?

Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste bu reform fayda sağlamaz. Yargının işine müdahale etmek benim haddime değil ama Selahattin Demirtaş gibi teröristin, varsa, sözde hakkını koruyacak değiliz.

Soru: Başakşehir maçında yaşananlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Asgari ücretle ilgili görüşmeler devam ediyor. Hükümet olarak nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz?

Bu yaklaşım asla affedilemez. Bu akşamki maç umarım suhuletle biter. Asgari ücretle ilgili görüşmeler devam ediyor. Bakanlığımız görüşmeleri işçi kesimiyle yürütecekler. Görüşmelerden sonra inşallah hayırlı bir karar çıkar.

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