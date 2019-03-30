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Başkan Erdoğan: Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini sahada çözeceğiz

Kağıthane'de halka hitap eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye yönelik operasyonun sinyalini vererek, ''Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini sahada çözeceğiz'' dedi.

30 Mart 2019 Cumartesi 11:24
Başkan Erdoğan: Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini sahada çözeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane mitinginde konuştu. Suriye'ye yönelik operasyon sinyali veren Başkan Erdoğan, ''Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini sahada çözeceğiz.'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Saygıdeğer Kağıthaneli hemşehrilerim… Sizleri en kalbi duygularımla hasret ve muhabbetle selamlıyorum. Kağıthane bugüne kadar hep yanımızda oldu, moral verdi, güç verdi. Hiçbir zaman bizi ihmal etmedi. Bugüne kadar dik durduk dikleşmedik sadece ve sadece Allah’ın huzurunda rükûda eğildik.İstanbul’un yönetimine talip olup da Kağıthane’yi Kağıttepe olarak bilecek kadar bu şehirden uzak olanlara derslerini bir kez daha vereceğinize eminim. Bu seçim dönemi hem yurt içinde hem de yurt dışında ülkemize ve milletimize yönelik niyetlerin heveslerin projelerin tüm açıklığı ile ortaya çıkmasına vesile oldu.

Ekonominin patronu şu anda benim

Ekonomiyi biz yönetiyoruz. Belediye Başkanları mı ekonomiyi yönetecek. Ekonominin patronu şu anda Türkiye’nin cumhurbaşkanı olarak benim. Türkiye’de maalesef bu seçimde Kandil, Pensilvanya değerlendirme yapıyor. Oradan gelen talimatlarla listeler hazırlanıyor. Belediye başkan adayları belediye meclis listeleri buna göre hazırlanıyor.Bizim ittifakımızın adı Cumhur İttifakı biz bu ittifakı 15 Temmuz’da kurduk. PKK terör örgütlerinin mensuplarını biz Cudi’de Gabar’da Kandil’de Tendürek’te vurduk, vurmaya da devam edeceğiz. Milletimin huzurunu kaçıranlara bu ülkede fırsat vermeyeceğiz. Seçimler nedeniyle ülkemize yönelik saldırıların artmasının gayesi büyük güçlü Türkiye’nin yolunu kapatmaktır. Bu ülkede ne patlıcan sıkıntısı ne patates, ne domates sıkıntısı var. Hemen biz tanzim satışları kurduk bir anda fiyatlar düştü mü? Şu anda bunlar gündemde mi? Olay bu kadar basit.

Artık bitti, onlarla işimiz yok

İşte bu kardeşiniz 4 buçuk sene daha devletin başında Binali Yıldırım kardeşim de inşallah İstanbul’un başında olacak inanıyorum. Burada da yeni bir adımı atacağız. Sizin karşınıza genç bir Kardeşimiz olan Mevlüt kardeşimizi getirdik. Biz size efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geliyoruz. IMF’ye borcumuz göreve geldiğimizde 23,5 milyar dolardı. Taksitleri ödedik ve Mayıs 2013’te ilişkimizi bitirdik. Artık bunlarla bir işimiz yok. ABD’den insansız hava aracı almıyoruz. Çünkü artık kendimiz üretiyoruz. Her türlü baskıya boyun eğeceğimizi sanıyorlar. Artık biz O eski Türkiye’ydi. Ne yapsalar boş, bu millete bir daha şehit başbakan Adnan Menderes ve onun acısını yaşatmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

Operasyon sinyalini verdi

Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil sahada çözeceğiz. Bu milletin ekmeğine aşına işine göz dikenleri asla affetmeyeceğiz. Silahlı terörü bitirmekte ne kadar kararlıysak ekonomik terörü bitirmeye de o kadar kararlıyız.

Sandık çağrısı

İstanbul'a belediye başkanı olduk, ilk işimiz Mercedes otobüs aldık. Bu devran değişti. Kağıthane'den bile artık metro hatları geçiyor. Bu günleri gördük. Daha güzellerine layıksınız. El ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz. Biz bu coğrafyanın tarihte farklı zenginliklerine sahip bir milletiz. Daha iyi olacağız. Güzellikleri görüyoruz altyapıda ve üstyapıda. Geçmişte Avrupa'da çalışan kardeşlerimiz, buraya ellerinde çikolata ve defterlerle gelirlerdi. Böyle bir şey yok artık. Her şey ülkemizde var. Pazartesi'den itibaren bir başka enerjiyle yola koyulacağız. Yarın sandıklara gitmeyi unutmuyoruz. Gitmeyenleri de muhakkak sandığa alıp götüreceğiz. Buradan da tüm Türkiye'de oturan Kağıthanelileri de arayacağız, söyleyeceğiz. Onlar da gitsin ki demokratik gücümüzü ortaya koyalım.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 11:24
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • nostaljinostalji35 dk önce
    Abd ni bilgisi veizni olmadan hiç bir şey yapamayız. 2 Maymunu bir kafese sokamayız.(Örnek : O bize rahibi sal der biz salarız. Suriye'dençık der biz çıkarız,gerekirse Sülayman Şah türbesini kaçırırız. Allah Allah nidaları ile geri kaçarız. ) . TÜRK ekonomisi ve siyaseti ABD ve emperyalizme göbekten bağımlıdır.Gerisi AKP li seçmene masla okumadır. Biz zatenyemiyoruz.!!!
  • Mesut SarpMesut Sarp40 dk önce
    Beş milyon Suriyeliyi bu gidişle memleket kaldırmaz. Bu böyle giderse insanlarımız Başkanlıkta Reizi dahi barındırmaz. İdrak-i maali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez
  • CanCan1 sa önce
    Tanzim satislar her ilde var mi yoksa ben mi haberdar olmadim? Sanki ankara istanbul ayri diger iller ayri . Neyi cözmüs anlamadim
  • HakanHakan1 sa önce
    Bu suriyeliler meseleselesini cõzemessen baskanlik secimlerini kaybedeceksin abd guneyimizde seninde katkilarinla pkk devleti kurdu acil olarak ehveni ser olarak esadla anlas suriyelileri ūlkrlerine gonder suriyede hayat normala donerse abd de defolup gidecektir zararin neresinden donersen kardir yoksa suriyelilerin nufusu 2025de 7.5 milyon olacak bunu toplum kaldiramaz
  • HTURK HTURK 2 sa önce
    Sn Cumhurbaşkanı,Suriyeliler meselesini SEÇİM den sonra çöz,bende size seçimden sonra oy vereceğim,söz.
  • mlymmlym2 sa önce
    Sayın Editör Sela İle Dalga Geçen İş Adamı Cahit İnceoğu Ölmüş Bugün Selası veriliyor Bu ibretlik Olayın Haberini Sitenizde Göremedik.???

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