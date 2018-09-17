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Başkan Erdoğan Rusya'dan ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında yaptığı görüşmenin ardından Rusya'dan ayrıldı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 20:46
Başkan Erdoğan Rusya'dan ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile saat 20.25'te Rusya'nın Soçi kentinden Türkiye'ye hareket etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Soçi Uluslararası Havalimanı'ndan Soçi Belediye Başkanı Anatoli Pakhomov, Rusya Dışişleri Bakanlığı protokol yetkilileri ve Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz uğurladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Soçi'den ayrıldı.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 20:46
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Putin

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