Başkan Erdoğan, Pirinkayalar Tüneli açılış töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pirinkayalar Tüneli açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Erzurum ve Artvin arasında seyahat edecek vatandaşlarımız buzlanma, taş düşmesi gibi tehlikelerle karşılaşmadan gidecekleri yere varacaklardır. Her ikisi de yüksek turizm potansiyeline sahip iki ilimiz arasındaki bu tünel yeni fırsatları da beraberinde getirecektir. Projede görev alan herkesi tebrik ediyorum. Seyahat edecek vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu, iyi yolculuklar diliyorum.

Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 KM'den 28 bin KM'ye çıkardık.

Eğitimden sağlığa enerjiden haberleşmeye diğer tüm yatırımlarda da ülkemizin çehresini değiştirdik. Yeni bir düzenin sancılarının çekildiği bir dönemde Türkiye bu altyapısıyla hedeflerine doğru ilerlemektedir. Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek küresel yönetim sisteminde daha etkin söz sahibi kılmaktır.

İnşallah ekonomideki hedefimize ulaşarak bu altyapının hakkını vereceğiz. 2053 vizyonunun temellerini de güçlü bir şekilde atacağız.