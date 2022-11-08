Başkan Erdoğan: Güvenlik kaygılarımızın giderildiğini görmek istiyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile ortak basın toplantısında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Görüşmelerimizde ilişkilerimizi her alanda geliştirmeye yönelik ortak iradelerimizi belirledik. Bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdik. Türkiye NATO'nun açık kapı politikasının her daim destekçisi olmuştur. Bu nedenle Madrid'de iki ülkenin katılımına onay verdik. Türkiye, PKK, YPG/PKK, FETÖ gibi terör örgütleri ile mücadele ediyor. Bu örgütlerin hain saldırılarında 40 bini aşkın vatandaşımızı kaybettik.

"Güvenlik kaygılarımızın giderildiğini görmek istiyoruz"

İsveç, kendi güvenliği için NATO üyeliğini istiyor, bizde kendi güvenlik kaygılarımızın giderildiğini görmek istiyoruz. Yeni İsveç hükümetinin üçlü muhtırayı uygulama taahhütlerini vermesinden memnuniyet duyduk. Terör örgütlerinin İsveç'in demokratik ortamını istismar etmesi engellenmelidir. Üçlü muhtıranın eksiksiz uygulanmasının akabinde İsveç'in NATO üyeliğinin gerçekleşmesi samimi temennimizdir. Beklentilerimizi açık bir şekilde vurguladık.

Finlandiya'nın da dahil olduğu daimi ortak mekanizmanın ikinci toplantısı düzenlediğinde daha olumlu bir tablo ile karşılaşmayı ümit ediyorum. İsveç ile ikili ilişkilerimizi her alanda gerliştirmek istiyoruz. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene rekor kırdı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un konuşmasından satır başları:

Türkiye'ye terörizmle mücadelesinde yardım etmek istiyoruz. İsveç PKK'yı bir terör örgütü olarak görüyor. İsveç, Finlandiya ile beraber NATO'ya başvurdu. Türkiye 70 sene önce katıldı. Bu ittifaka katılmak bizim için çok önemli bir güvenlik meselesi. Bizim yanımızda Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi güvenlik tehdidi oluşturuyor.

"İsveç tüm taahhütlere uyacaktır"

Terörizmden en çok etkilenen NATO müttefiklerinden biri Türkiye. İsveç Türkiye'ye yapmış olduğu tüm taahhütlere uyacaktır. İleride de müttefik olarak verilen taahhütleri yerine getirecektir. Üçlü muhtırayı tam olarak uygulayacağız.

Soru-cevap

3'lü muhtırada İsveç'in gerçekleştirmediği taahhüt nedir?

Erdoğan: Bizim özellikle yaptığımız görüşmedeki hedef terörle mücadelede İsveç'in tutumu. Bu rakamların 30 olması, 70 olması bunlar ayrı ayrı tartışılabilecek konular. 4 tanesi deport edildi. Şu anda FETÖ terör örgütünden İsveç'te olan bir tanesi var ki Bülent Keneş. Bu teröristin Türkiye'ye deport edilmesi önem arz ediyor.

Temmuz ayına kadar süre

Bununla ilgili İsveç'in daha hassas davranmasını istiyoruz. 40 bin vatandaşımızı teröre kurban verdik. Biz 70 yıl oldu NATO'ya gireli. NATO'da bu işin mücadelesini verdik. Caddelerde teröristlerin paçavralarla dolaşmalarını benim halkım gördüğü zaman hesabını bize soruyor. Biz vatandaşımıza hayır diyemeyiz. Siyaset yaptığımızı bilmeniz lazım. İstiyoruz ki NATO'daki dostlarımız bu konuda dayanışma içinde olmamız lazım. Bu teröristleri ülkemizde barındırmamamız gerek. Birçok AB ülkesinde bu teröristler cirit atıyor. Türkiye'den kaçıp Almanya'ya, İngiltere'ye ve Hollanda'ya gidenler var. Bu konuda değerli dostumun beni anlayacağını biliyorum. Temmuz ayına kadar süre var. Haziran ayında seçim söz konusu.

"Muhtıranın önemli kısmını tamamladık"

Kristersson: İş ilişkilerini de konuştuk. Şirketler ve daha küçük firmalar bizimle beraber oluyor. Türkiye'de kaynak bulmanın kolay olabileceğini söylediler. Siyasette iş kararları alınmıyor ama olanakların gelişmesini sağlayabilir. Biz üçlü muhtıradaki her şeyi konuştuk. Çok ciddiye alıyoruz. Terörle mücadele etmemiz lazım. Kuşku yok. Her iki ülkede terörün mağduru oldu. NATO işbirliğinin sac ayağının terörle mücadele olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Muhtıranın önemli kısmını tamamladık. Terörle mücadele için önemli adımlar atacağız. Hem İsveç topraklarında terörle mücadele konusunda mücadele veriyor olacağız.