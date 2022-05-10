Başkan Erdoğan ortak basın toplantısında konuştu: Hedef 10 milyar dolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa yaptıkları görüşme ve heyetlerin bir araya gelmesinin ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

İmzaların atılmasının ardından iki Cumhurbaşkanı ortak basın toplantısı düzenledi.

Tokayev'in Türkiye'ye Cumhurbaşkanı olarak ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiğini ve Tokayev ile heyetini misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, "Kazakistan, nasıl bizim ata yurdumuzsa, Türkiye de Kazak kardeşlerimizin ikinci evidir. Yahya Kemal Beyatlı'nın, Fuat Köprülü'ye 'Sen Ahmet Yesevi'ye bak, bizim köklerimizi orada bulacaksın.' dediği söylenir. Anadolu'yu bizlere vatan kılanlar, Hoca Ahmet Yesevi'nin hikmet ocağında pişen gönül erleridir. Pir-i Türkistan Yesevi Hazretlerinin uyandırdığı çıraların ışığı, asırlardır olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatıyor." diye konuştu.

Türkiye ve Kazakistan'ın diplomatik ilişkilerinin 30'uncu yıl dönümünün idrak edildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Az önce imzaladığımız ortak bildiri ile iş birliğimizi, geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Türkiye ile Kazakistan, gücünü müşterek tarih, dil, din ve kültür bağlarından alan köklü ilişkilere sahip iki kardeş ülkedir. Türkiye olarak Kazakistan'ın istikrarına ve huzuruna büyük önem veriyoruz. Ocak ayında Kazakistan'da yaşanan elim olaylarda hayatını kaybedenler için tekrar başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dostumuz Kazakistan'ın inşallah daha da güçlenerek çıktığına inanıyorum.

Sayın Tokayev'in yeni Kazakistan'ın şekillendirilmesinde gösterdiği azim ve irade takdire şayandır. Bu kapsamda yürütülen kapsamlı reform programını destekliyoruz. Kazak kardeşlerimizin istikrarı, huzuru, güvenliği ve refahı için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzun altını tekrar çizmek istiyorum. Gerek siyasi gerek askeri gerek ekonomik gerekse ticari, kültürel her alanda biz bu dayanışmamızı sürdürerek geleceğe omuz omuza, emin adımlarla yürüyeceğiz. Her hal ve şart altında Kazakistanlı kardeşlerimizin yanında olacağız. Maziden atiye kurduğumuz köprüyü güçlendirerek, beraberce yolumuza devam edeceğiz."

"10 milyar dolar hedefine ulaşacağız"

Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüşmelerinde iki ülke arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirdiklerini belirterek, "İş birliğimizin gerek ikili düzeyde gerek çok taraflı platformlarda daha da geliştirilmesi ve derinleştirilmesi imkanlarını değerlendirdik. Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacmi, geçtiğimiz sene bir önceki yıla oranla yüzde 58 artarak 5,3 milyar doları aştı. Böylece 5 milyar dolar olarak belirlediğimiz hedefimizi kısa sürede geride bırakmış olduk. Şimdi inşallah birlikte atacağımız adımlarla, aynı hızla 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız. Yarın Türk iş adamlarıyla yapacağınız toplantının bu açıdan özellikle faydalı olacağına inanıyorum." dedi.

Türk firmalarını, Tokayev liderliğindeki Kazakistan'a daha fazla yatırım yapmaya teşvik etmeyi sürdüreceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Görüşmelerimizde, ulaştırmadan karşılıklı yatırımlara, savunma sanayinden enerji, eğitim ve kültüre kadar çok çeşitli alanlardaki geniş iş birliği potansiyelinden daha fazla faydalanma hususunda mutabık kaldık. Ayrıca bölgesel ve uluslararası meselelerde fikir teatisinde bulunduk. Özellikle Ukrayna'daki durumun bölgesel ve küresel etkilerini ele aldık. Yaklaşık 19 milyon nüfusa sahip Kazakistan ile 85 milyon nüfusa sahip Türkiye'nin dayanışmasının ne kadar önemli olabileceğini takdir edersiniz.

Özellikle krizin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde barışçıl yollarla çözülmesi yönündeki görüşlerimizin örtüştüğünü müşahede ettik. Biliyorsunuz Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için ilk günden bu yana yoğun çaba sarf ediyoruz. Tabii bu savaş, Türk devletlerinin gerek ikili düzeyde gerek Türk Devletleri Teşkilatımız çatısı altındaki dayanışması ve iş birliğinin önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Değerli kardeşimle Türk Devletleri Teşkilatının yanı sıra Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi platformlarda dayanışmamızı sürdürme kararlılığımızı teyit ettik. Kaldı ki aramızda Stratejik İşbirliği Konseyi ile alakalı toplantımızı da inşallah ekim ayında Kazakistan'da gerçekleştireceğiz."

İmzalanan anlaşmalarla Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin ahdi zeminini çok daha kuvvetlendirecek adımlar attıklarını belirten Erdoğan, görüşmelerin iki ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.